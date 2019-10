Trois radars tourelles bientôt mis en service en Haute-Savoie

La préfecture de Haute-Savoie annonce que trois radars tourelles sont en cours d’installation dans le département et seront mis en service dans les prochains jours. Pour l'instant, on ne connaît pas leur localisation exacte.

Pas de localisation annoncée, pour éviter les dégradations

"D’autres remplacements de radars d’ancienne génération sont à venir" détaille aussi la préfecture dans un communiqué.

Les radars tourelles sont perchés à quatre mètres de hauteur et n'émettent pas de de flash visible par les automobilistes contrôlés.

En Haute-Savoie, depuis le 1er janvier 2019, on déplore déjà 51 tués sur les routes (31 en 2018 pour la même période) dont 22 sont dus à une vitesse excessive ou inadaptée.

Alors que dans d'autres départements, les radars tourelles sont dégradés ou cassés dès leur mise en service, la préfecture de Haute-Savoie rappelle que la dégradation de radars est un délit qui relève des articles 322-1 et article 322-2 du Code pénal, et peut-être sanctionné pour certains cas jusqu'à 100.000 euros d'amende et sept ans de prison.

