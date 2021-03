Trois sites retenus pour accueillir la nouvelle salle du Montpellier Handball

Si la construction d un nouveau complexe sportif de 6000 places dans la métropole de Montpellier dédié au Montpellier handball est acté, le lieu où il sera implanté lui ne l'est pas encore, mais les choses avancent.

Lors de la dernière réunion en date vendredi 26 février entre la Ville , la Métropole de Montpellier , la Serm et les dirigeants et représentants des actionnaires du MHB, trois sites ont été retenus et sont à l'étude. Chacun a ses avantages et ses inconvénients

Ode à la mer

A proximité du futur stade de foot louis Nicollin à Pérols, en face de la Sud Arena ,côté tramway mais sur des terrains qui appartiennent à la région. Ce qui ferait une zone dédiée au sport, une avenue des sports, projet porté et défendu par le maire de Montpellier Michaël Delafosse

Odysseum

Précisément la pointe d' Odysseum, derrière Decathlon et Ikea où se trouve actuellement l'éco-cirque Bouglione , un projet qui séduirait les actionnaires privés du MHB , dans une zone de passage de commerces mais avec des contraintes en terme de construction, imposés par les Bâtiments de France en raison de la proximité du Château de la Mogère.

ET pourquoi pas rester à Bougnol ?

Le site de Bougnol qui semblait abandonner revient dans la course. Antre historique du MHB ,mais il ne semble pas possible d'agrandir le palais des sports, cela veut dire construire une nouvelle salle, en gardant ou pas l'actuel, soit du côté du Zoo du Lunaret soit de l'autre côté , reste le gros problème de manque de places de parking mais qui pourrait être en partie solutionné par la desserte par le Tramway. Un choix qui aurait certainement les faveurs des supporters du MHB et dit-on du vice président en charge des sports à la métropole,Christian Assaf.

Qu'en dit on du côté du MHB ? Il y a un mois le président Julien Deljarry et le manager Patrice Canayer exprimaient le souhait de rester dans le périmètre de la ville de Montpellier.

"C'est toujours notre objectif, car il y a beaucoup de sports qui sortent de la ville mais le projet d'avenue du sports de Michael Delafosse qui va vers la mer avec le foot et peut être d'autres sports a aussi du sens." Julien Deljarry

Le MHB a besoin d'une nouvelle salle de 6000 places,pour répondre aux normes des instances européennes, Bougnol ne peut accueillir que 3500 spectateurs, avec un espace de réception pour de l' événementiel permettant de dégager de nouvelles recettes.

La décision du lieu d'implantation de la nouvelle salle sera acté d'ici la fin du mois d'avril pour une salle avec un financement public majoritaire mais une participation d'investisseurs privés.