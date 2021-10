Trois titres de Jean-Jacques Goldman qui ont marqué un couple limougeaud

Jean-Jacques Goldman a 70 ans, ce lundi. Quelles sont ses musiques qui vont ont marqué ? France Bleu a tendu le micro à un couple dans les rues de Limoges.

Envole-moi (1984)

Il ne faut pas quelques secondes à Stéphane pour se rappeler de la première fois qu'il a vu Jean-Jacques Goldman. "J'étais en vacances à la Grande-Motte, c'était un concert de Pierre Perret. Et Jean-Jacques Goldman était en première partie. Il jouait _"Envole-moi"_, ses premiers tubes quoi."

Entre gris clair et gris foncé (1987)

Sa compagne, Estelle retient une autre musique : "Entre gris clair et gris foncé" "J'aimais vraiment le titre, il parlait de nuances et d'un monde bipolaire. On était à la fin de la guerre froide. C'était une chouette vision des choses", se souvient-elle.

Là-bas (1987)

Dans ce même album sorti en 1987, le couple retient une autre musique : "Là-Bas". "Il l'avait fait avec Sirima, une chanteuse qui chantait dans le métro à l'époque. C'était une chanson déjà assez émouvante", raconte Stéphane. "Elle est d'autant plus émouvante qu'elle a été tuée par son conjoint, c'est une énième victime de violences sexistes", se désole Estelle. Sirima est décédée deux ans après la sortie du titre, à seulement 25 ans.