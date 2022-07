Trois Ukrainiennes hébergées en Indre-et-Loire retournent à Kiev, les habitants de Betz-le-Château émus

A Betz-le-Château, petit village du sud Touraine, les habitants ont hébergé pendant plus de trois mois trois mères de famille ukrainiennes et leurs enfants. Des liens forts se sont créés. Ces Ukrainiennes ont pris la décision de rentrer chez elles, laissant leurs hôtes sous le coup de l'émotion.

Les habitants de Betz-le-Château qui ont aidé pendant plus de trois mois sont réunis autour des trois réfugiées ukrainiennes et de leurs enfants

Depuis plus de quatre mois, et l'invasion russe de l'Ukraine, plus de six millions d'Ukrainiens ont été contraints de quitter leur pays ravagé par la guerre. Selon l'ONU pourtant, ils sont plus de deux millions à être déjà rentrés chez eux.

Ce mardi, trois Ukrainiennes quitteront ainsi le gîte qu'elles occupaient depuis plus de trois mois à Betz-le-Château dans le sud Touraine. Elles rejoindront leurs maris, leurs proches, restés à Kiev et dans les alentours. Et c'est une bonne partie de ce village d'à peine 600 habitants qui regarde leur départ avec beaucoup d'émotion. Des liens très forts ont été créés entre elles trois, leurs trois enfants, et ces tourangeaux qui les ont aidé dès leur arrivée.

J'espère qu'un jour on pourra revenir en France - Irina

Au moment de faire ses valises dans cette chambre coquette, au pied d'un château médiéval, Irina a le cœur serré. "Je suis triste de quitter la France parce qu'on s'est fait beaucoup d'amis ici et j'espère qu'un jour on pourra revenir en France, mais pas comme les réfugiés, comme les touristes, pour retrouver nos amis français".

Elle a pris la décision de partir pour retrouver son mari, ses proches restés sur place. A l'image de Natalia qui elle a aussi laissé son fils de 18 ans, pour qui il était impossible de quitter le pays. "Mon fils me manque énormément et j'ai envie de l'embrasser, le sentir dans mes bras, comme mon mari et le reste de la famille".

Un grand vide laissé dans ce petit village

Un départ qui va créer un grand vide dans ce village d'à peine 600 habitants. Depuis leur arrivée, beaucoup se sont mobilisés pour les aider, les emmener faire des courses par exemple, comme le maire de Betz-le-Château. Ils sont donc très émus de les voir partir, comme Paul-Claude Calvie, un ancien professeur de lettres qui leur a donné des cours de français pendant plus de trois mois. "Dans un pays où on est très égoïste et très nombriliste, il est important d'avoir des exemples de gens qui sont capables de garder le front quoi qu'il arrive".

On est très heureux pour elles. On est aussi un peu craintif - Jean-Michel Deckers

Jean-Michel Deckers est le propriétaire du gîte. Il n'a pas hésité à le mettre à disposition des réfugiées ukrainiennes dès la fin du mois de mars, et aujourd'hui, après des mois d'accueil et d'échanges, il a des sentiments partagés. "On est très heureux pour elles parce que ça veut dire qu'elles vont retrouver leur famille, leurs époux, leurs fils aînés, leur famille proche qui est restée là pour garder le pays contre l'évasion abusive et les scandales de la guerre. Mais on est aussi un peu craintif parce qu'il y a toujours le danger. Kiev a encore été bombardé il y a une semaine. On est triste aussi parce que pour le village, c'est des amitiés qui s'en vont, qui s'éloignent. On espère beaucoup pouvoir garder des contacts après et pouvoir nous, en liberté, aller là-bas et qu'en liberté, elles, elles puissent revenir ici".

Ce n'est pas juste un village, c'est une vraie famille maintenant pour nous - Natalia

Tous disent comprendre la décision de ces mères de famille. Comme eux, Natalia a les larmes aux yeux. "Je veux pleurer. On a eu la chance de ne pas atterrir n'importe où, n'importe comment. Ce n'est pas juste un village, c'est une vraie famille maintenant pour nous".