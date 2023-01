Trois Vauclusiens en course pour devenir champions du monde des traiteurs

Clément Charlier, Christophe Chiavola et Ludovic Durand à l'entrainement pour le titre de champions du Monde des traiteurs

Il ne reste plus que quelques jours à Ludovic Durand, Clément Charlier et leur coach Christophe Chiavola (une étoile au guide Michelin) pour se préparer à représenter la France à la coupe du monde des traiteurs. Du 17 au 19 janvier prochain, se tient à Lyon la 8e édition de l'International Catering Cup, un concours de renommée internationale, qui réunit les professionnels du monde entier. Créée en 2008, la dernière compétition a été remportée par Singapour.

ⓘ Publicité

Faire simple mais à la perfection

Durant 48 heures, les trois hommes seront confrontés à 11 autres équipes venues des Etats-Unis, de Nouvelle-Zélande, du Maroc, du Mexique, du Vietnam ou encore du Brésil. 20 heures d'épreuves sur 2 jours au cours desquelles chaque équipe devra réaliser à sa façon des ravioles volaille-caviar, des pressés de volaille, une trilogie de cochon sauce piquante, des ballottines de poissons ou encore des soufflés café cœur chocolat et des progrès individuels au café. Une aventure inattendue pour l'équipe qui a profité du désistement du chef initialement sélectionné. "Un cadeau empoisonné, mais un beau cadeau" affirme Ludovic Durand, Vice-champion de France 2022. "Les autres équipes ont eu 7 mois pour se préparer et nous seulement 2" affirme cet homme de 37 ans diplômé d'un bac pro cuisine en 2007, avant d'ajouter "mais ça ne change rien, on veut décrocher l'or. C'est un super challenge".