Trois voitures données par l'EPFNA pour aider au retour à l'emploi

"Pas de voiture, pas d'emploi, pas d'emploi, pas de voiture." C'est un frein majeur au retour à l'emploi, particulièrement dans les zones rurales selon la Plateforme régionale d'accès à la mobilité (PRAM). Ce jeudi 17 décembre, elle a reçu trois véhicules de la part de l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine (EPNFA).

Les trois voitures données par l'EPNFA à la PRAM pour aider au retour à l'emploi © Radio France - Manon Derdevet

L'association collecte des véhicules auprès de particuliers, entreprises ou collectivités et permet à des personnes en situation de précarité en Nouvelle Aquitaine de bénéficier d'un véhicule à moindre coût. Un moyen de faciliter la mobilité des personnes sans emploi. L'EPFNA soutient cette action en donnant ces véhicules à l'association niortaise. Une Peugeot 208 (82 017 km au compteur) et deux Renault Méganes Brelines (73 897 km et 110 000 kilomètres aux compteurs).

Madame Carine Bonnard, secrétaire générale de l'Etablissement a remis les clefs des trois voitures à Poitiers ce jeudi au président de l'association Monsieur Thierry Picaud. Un pas de plus afin de permettre le retour à l'emploi des plus précaires dans le Poitou.