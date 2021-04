Troisième confinement : ce qui change et ce qui ne change pas en Creuse à compter du 3 avril

Les nouvelles mesures de freinage de l’épidémie de Covid-19 déjà en place dans 19 départements français, vont s'appliquer ce samedi 3 avril en Creuse et sur tout le territoire. Ces nouvelles restrictions vont entrer en vigueur, dès 19h et pour une durée de 4 semaines.

Des déplacements limités

Dès la fin du week-end pascal, nos déplacements en journée seront limités dans un rayon de 10km, sauf motif impérieux. Il ne sera pas nécessaire d'avoir une attestation pour se déplacer mais en cas de contrôle il faudra fournir un justificatif de domicile. Après le 5 avril, aucun déplacement inter-régionaux ne sera autorisé sauf la encore motif impérieux.

Le télétravail

Il doit être systématisé partout où c'est possible, quatre jours par semaine minimum

De nouvelles règles pour les commerces

Les commerçants vont être contactés, via les chambres consulaires et les services de l’État, pour être accompagnés. Les modalités de vente à emporter sur commande préalable (via un site, un groupement d'achat ou par téléphone) seront reconduites.

Et dans les établissements scolaires

Les crèches, écoles, collèges et lycées creusois font fermés durant trois semaines selon le calendrier suivant :

Du 5 au 12 avril, les cours se feront en distanciel pour les écoles, collèges et lycées

A partir du 12 avril, les élèves seront tous en vacances pour deux semaines

A partir du 26 avril, les élèves de maternelle et de primaire retournent en classe, mais les cours restent en distanciel pour les collégiens et les lycéens creusois

A partir du 3 mai, c'est le retour en classe de tous les élèves de collèges et de lycées dans le respect des jauges

Et tout comme au printemps 2020, lors du 1er confinement, un dispositif d'accueil des enfants des personnels prioritaires sera mis en place dés la semaine du 5 avril en lien avec l'éducation nationale et les collectivités locales.

Ce qui ne change pas

Les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur sont interdits

Le couvre-feu reste en vigueur de 19h jusqu'à 6 heures du matin. Et une attestation dérogatoire au couvre-feu est nécessaire si vous déplacez durant le couvre-feu.

Les offices dans les lieux de culte sont toujours autorises. Les fidèles doivent respecter une règle d'un siège sur trois et d'une rangée sur deux pour y assister.

Les manifestations revendicatives ne sont pas interdites, mais elles doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture.

Les manifestations festives ne pourront pas avoir lieu ces quatre prochaines semaines afin de limiter les rassemblements