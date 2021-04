Troisième confinement : ce que vous avez le droit de faire, le préfet de l'Hérault répond à vos questions

Ce samedi soir débute dans toute la France la version 3 du confinement pour tenter d'enrayer l'épidémie de Covid-19. Ce troisième confinement est encore différent des deux premiers. Pour y voir clair, nous avons posé au préfet de l'Hérault, Jacques Witkowski, les questions que vous vous posez.

Est-ce que je peux aller à la plage pendant les 4 prochaines semaines ?

Vous pouvez aller à la plage pendant les quatre prochaines semaines, à condition de rester dans le rayon des 10 km depuis votre domicile, en n'oubliant pas de vous munir d'un justificatif de domicile. Toute attestation de paiement de factures fait l'affaire ou si vos pièces d'identité sont à jour de l'adresse, évidemment, cela fait aussi l'affaire. Ça peut prendre de tout un tas de formes tout à fait tout à fait simples. Il est évident qu'il y a des circonstances où le justificatif de domicile est moins nécessaire. Mais pour partir à la plage, il vaut mieux avoir un petit justificatif de domicile pour démontrer que vous êtes dans le rayon des 10 km et que vous n'avez pas, par exemple, changé de département.

10 km, c’est à vol d’oiseau ou sur les routes ?

Les 10 kilomètres sont à entendre dans un rayon direct, à vol d'oiseau. Il est évident qu'il y a des tolérances. Personne ne sera verbalisé parce qu'il aura fait 10 km 258. Cela va de soi. C'est juste une question de bon sens, l'idée c'est d'éviter des grandes transhumances humaines de façon à ne pas propager le virus.

J’ai de la famille qui devait venir ce weekend, et partir lundi, ils ont le droit ?

Ce week end, nous appliquerons des tolérances pour tout ce qui est mouvements familiaux. Mais attention, j'appelle quand même l'attention de toutes les familles de bien veiller au respect des gestes barrières intrafamiliaux, d'éviter des regroupements de plus de 6 personnes et surtout, si on a un doute de se faire tester.

Puis-je inviter 8 personnes chez moi ?

Alors vous avez la réponse à votre question puisque vous savez bien que les regroupements ne sont permis qu'à 6 et que les fêtes qu'elles soient individuelles ou collectives, sont proscrites chez vous également. Mais ce n'est pas une nouveauté puisqu'on applique ce principe depuis un certain temps.

J’ai un motif impérieux, mais me faut-il en plus un justificatif ?

Alors pour sortir de votre rayon des 10 km à partir de lundi, vous pouvez le faire avec une liste de motivations qui seront précisées sur les sites gouvernementaux qui vous permettront de sortir de ce rayon, soit parce que vous n'avez pas, par exemple, de grandes surfaces à proximité dans le rayon. Ça peut arriver pour certains concitoyens et qui doivent pouvoir aller faire des courses plus loin. Soit parce que vous avez un rendez-vous médical. Bien sûr, si votre lieu de domicile est éloigné de plus de 10 km de votre travail ou si vous êtes amené, comme un certain nombre d'entre nous, à partir très loin en France, parce que vous avez un membre de votre famille qui rencontre des difficultés médicales ou autres. Ces listes de motifs impérieux sont précisées et c'est le cas où il faudra vous munir d'une attestation.

Est ce qu’il y aura un accueil pour les personnels prioritaires dans les écoles et les crèches ?

Comme l'a indiqué le président République, cet accueil est en cours de préparation et l'Education nationale est en train de le préparer, donc un accueil est bien prévu. Et les personnels, que ce soit des personnels de santé notamment, mais aussi les forces de l'ordre et quelques autres professions prioritaires, pourront s'inscrire sur un site qui est en cours de préparation, comme nous le faisions au mois de mars et au mois d'avril dernier.

Est-ce que je risque de me faire virer si je dois rester à la maison garder mes enfants ?

Tout cela est bien prévu. La garde d'enfants à domicile pour l'un des parents est possible si vous n'avez évidemment pas d'autre solution pour l'un ou l'autre des parents. Ils sont placés, s'ils sont fonctionnaires, dans une situation administrative adhoc. Et si vous êtes dans le cas d'employeurs privés, c'est prévu. À ce moment là, vous êtes placés en chômage partiel directement. Toutes ces modalités seront bien précisées sur nos sites Internet ou sur le site Internet de la direction du travail.

Me faut-il une attestation pour faire des courses ?

L'attestation n'est pas prévue pour faire vos courses, à condition que vous restiez dans votre rayon de 10 km. N'oubliez pas de vous munir de votre masque et de votre justificatif de domicile. Si jamais vous êtes obligé d'aller plus loin que ce rayon de 10 km pour faire vos courses alors là il vous faut vous munir d'une attestation.

Ai-je le droit de continuer à faire mon jogging pendant les prochaines semaines ?

Pour ce qui concerne toutes les activités de loisirs promenades, sports, etc. Là, vous ne pouvez pas sortir de votre rayon de 10 km pour ces activités qui sont strictement limitées dans le rayon de 10 km. Gardons à l'esprit le bon sens. Évitons de propager le virus au delà de notre rayon de vie habituel.

Est-ce que je peux demander à mon employeur d’être en télétravail ?

Le télétravail s'organise à l'échelle de chaque employeur. Un effort conjoint est demandé à l'ensemble des employeurs, qu'ils soient publics ou privés, selon une modalité d'organisation de entreprise par entreprise ou administration par administration. Certains types de postes sont télétravaillables et l'ont été ou le sont à nouveau. D'autres ne peuvent pas l'être. On le comprend bien quand vous êtes exploitant sur une machine particulière, vous ne pouvez pas télétravailler sur votre machine. Mais à chaque fois que c'est possible, nous demandons aux employeurs d'appliquer le télétravail. Qu'ils soient des employeurs publics ou privés, c'est une relation interne à l'entreprise ou à l'administration et les propositions peuvent émaner à la fois de l'employeur ou de l'employé.

C’est quoi un motif impérieux ?

Le motif impérieux est quelque chose de très simple. C'est un motif auquel soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles, vous ne pouvez vous y soustraire. Je vais prendre quelques exemples très précis. Si votre employeur vous demande absolument de vous rendre à Lille, à Paris ou à Bordeaux pour présenter un produit ou tenir une réunion et qu'il n'est pas possible de le faire en visio-conférence, à ce moment où vous avez sur attestation de l'ampleur impérieux pour vous y rendre. Vous pouvez être également, pour des raisons médicales, amené à passer des examens dans des hôpitaux qui ne sont pas proches de chez vous, auquel cas, muni de votre attestation et de votre justificatif, vous pouvez vous déplacer, mais vous pouvez aussi, à titre personnel, être amené à aller soutenir un membre très proche de votre famille dans une difficulté, ailleurs et loin, parce que vous n'avez pas le choix. Je prends l'exemple concret. Si les parents tombent malades et que des grands parents doivent aller alors que ce n'était pas prévu, garder les enfants, c'est un motif impérieux.

Lorsque nous sommes en garde partagé, puis je aller chercher mes enfants s’ils habitent à plus de 10 km ?

Tout à fait. Ça rentre dans cette logique là. Le fait, dans la garde alternée d'aller rechercher ces enfants entre bien dans la définition. Ne pas oublier de produire la décision de jugement qui vous permet de justifier le fait de pouvoir aller chercher vos enfants qui sont parfois à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres pour votre moment de garde alternée.

J’ai rendez vous mercredi prochain pour faire réparer ma voiture, je peux y aller, ce sera ouvert ?

Tout ce qui est entretien, réparation, contrôle technique des véhicules, que ce soit agricole ou privé, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel, sont possibles. Si c'est dans le rayon de 10 km votre attestation de domicile suffit amplement. Si vous devez déposer votre véhicule chez un concessionnaire qui est un peu plus loin à ce moment là, je suggère très fortement de vous munir d'une attestation. Mais également des données qui expliquent pourquoi vous vous êtes obligé de quitter votre rayon de 10 km. Ça peut arriver, par exemple, pour un certain nombre de marques qui ont des établissements de concession qui sont peu communs. Votre voiture tombe en panne, vous en avez besoin pour aller travailler, et vous êtes obligé d'aller à 40 kilomètres de chez vous parce que le concessionnaire est là, c'est effectivement un motif auquel on peut considérer que vous êtes amené à vous déplacer

Puis-je encore promener mon animal de compagnie ou me faut-il une attestation ?

Nos amis de compagnie à quatre pattes, sont amenés à sortir plusieurs fois dans la journée. Il n'y pas besoin de d'attestation. Vous pouvez effectuer une sortie avec votre chien ou tout autre animal. Une promenade dans le rayon de 10 km. Comme toujours, avec votre attestation de domicile suffira. Et le port du masque, non pas pour l'animal, mais pour vous.

Je tiens un commerce non essentiel, je vais recevoir une aide ?

Pour tous les commerces qui sont amenés à être fermés par le décret, l'ensemble des chefs d'entreprise bénéficieront du corpus d'aides qui a été mis en place depuis maintenant plus d'un an par le gouvernement et qui très largement bien connu. Et nous avons des liens très étroits avec les filières professionnelles, la CCI et les chambres, de manière à apporter une information de proximité auprès de l'ensemble des commerçants qui connaissent aujourd'hui malheureusement extrêmement bien ces dispositifs qui soit le Fonds de solidarité ou tous les dispositifs d'accompagnement et d'aide aux salariés.

On peut continuer à commander des plats à emporter ?

Le click and collect pour l'ensemble des établissements de bouche se poursuit. _ J_e rappelle cependant que l'interdiction de consommation d'alcool a été édictée au plan national, mais qu'elle était déjà en vigueur dans le département. J'en profite d'ailleurs pour dire que j'observe trop de dérives dans ce domaine. J'ai demandé à ce que des contrôles beaucoup plus précis, pour ne pas dire renforcés, sont conduits à leur matière. Vous avez le droit de commander avec votre repas, une bouteille de vin ou d'autres d'autres produits alcoolisés si vous le souhaitez. Ce que vous n'avez pas droit, c'est de le consommer sur la voie publique.

Emmener ses enfants en vacances chez les grands parents, c’est un motif impérieux ?

C'est un motif impérieux jusqu'à lundi soir. Ensuite, ça peut rentrer dans les motifs. Impérieux, évidemment, à condition de pouvoir justifier que vous n'avez pas d'autres solutions de garde. Pour autant, un certain nombre de nos compatriotes seront placés dans cette situation là, notamment pour les parents qui sont seuls avec des enfants à charge. Et on peut considérer qu'effectivement, s'il n'y a pas d'autre solution que, par exemple, après une semaine de congés qui sont pris, que vous ne pouvez pas télétravailler, que vous ne pouvez pas être arrêté finalement et que vous n'avez pas d'autre solution que d'amener vos enfants en garde chez vos parents ou des personnes de votre choix. Effectivement, ça rentre dans les motifs impérieux.

Est-ce que les mariages restent autorisés pendant les prochaines semaines ?

Alors on peut toujours se marier, mais on ne peut pas faire la fête. Les mariages sont autorisés comme ils l'ont été jusqu'à présent, de même, évidemment, que malheureusement, les cérémonies funéraires. Mais elles sont limitées à un nombre de participants.

Comment savoir si j’ai le droit au chômage partiel ?

Le chômage partiel est automatique. C'est un droit qui est demandé par l'employeur auprès des services de l'Etat. Pour tout renseignement, bien sûr, l'entreprise en elle même, mais également vous reporter sur le site Internet. Vous pouvez faire. Vous avez la totalité des renseignements qui sont à disposition. Et puis, si vous avez vraiment des difficultés ou un cas particulier, ne pas hésiter à téléphoner à la Direccte qui répondra bien évidemment à vos questions le cas échéant, ou aux organisations syndicales qui sont très informées de ce droit du travail.