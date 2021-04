Troisième confinement : du chocolat pour garder le moral ?

Confinement dans le Poitou saison 3. La série commence sérieusement à plomber le moral de certains. Alors comment garder la pêche malgré les dernières annonces du président de la République Emmanuel Macron ? A l'approche de Pâques, il y a un remède tout trouvé pour Jean : "manger du chocolat". Ce Niortais patiente devant la boutique de Pierre Garandel, chocolatier près des Halles de Niort. "On espère qu'effectivement les gens vont se faire plaisir avec un belle Pâques, des beaux chocolats", lance le chocolatier.

Se faire plaisir ça fait partie des choses pour garder le moral

Le chocolat, vraiment bon pour le moral ? "Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on ressent. Le chocolat c'est d'abord le plaisir et le plaisir ça apporte des tas de vertus. On en a toujours besoin, un peu plus en ce moment que d'habitude. Se faire plaisir ça fait partie des choses pour garder le moral, pour garder confiance en l'avenir", estime Pierre Garandel.

Et les calories dans tout ça ? "Le chocolat noir n'est pas calorique", précise le chocolatier niortais. "C'est tout ce qu'on met autour, les sucreries, les gâteaux. Mais il va faire beau, on va pouvoir bouger, sortir, courir", poursuit-il. C'est vrai, dans une limite de 10 kilomètres autour de chez soi.