Troisième confinement : les gîtes creusois craignent 80% d'annulations pour les vacances d'avril

En Creuse, le réseau Gîtes de France craint des annulations en cascade pour le mois d'avril. En effet à partir du samedi 3 avril dans la soirée, les déplacements des Français vont être restreints à 10km autour de chez eux. Les touristes qui avaient réservé un hébergement dans notre département risquent donc d'annuler.

Sans doute plus de 80% d'annulations

"Nous sommes inquiets", reconnait Armand Martinez, le président du réseau gîtes de France en Creuse : " Si on se réfère à ce qui s'était passé l'an passé, nous craignons que plus de 80% des contrats envisagés pour le mois d'avril soient désormais annulés", déclare-t-il.

Une petite proportion de contrats devrait quand même être maintenue. Les personnes qui louent un gite pour raison professionnelle, par exemple, ou celles qui ont un motif impérieux comme s'occuper d'un proche malade qui vit en Creuse.

Pourtant le mois d'avril 2021 se présentait bien pour les gîtes creusois. Traditionnellement ce mois amorce la période estivale. Les chiffres du mois d'avril 2021 étaient similaires à ceux d'avril 2019. Le volume de vente s'établit à près de 83 000 euros.

Déjà des annulations dans certains gîtes

Marie-Christine Béan est la co-gérante du « green camp d’octavie », un gîte de grande capacité à Saint-Priest-la-Feuille. Ce gîte accueille généralement des groupes : regroupements de familles, cousinades, mariages etc. Après l'annonce des restrictions sanitaires sur les Hauts-de-France et en île de France, elle a enregistré une première annulation : "Dès le lendemain, les gens ont appelé pour dire qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur région, et donc qu'ils ne pouvaient pas venir".

Le séjour du gîte "le green camp d'Octavie" © Radio France - Camille André

Maintenant que les restrictions sont étendues à toute la France Marie-Christine Béan est prête à parier que toutes ses réservations d'avril vont être annulées. En tentant de joindre le réseau gîtes de France elle a aussi fait un constat ce jeudi 1er avril : "On ne peut pas joindre la centrale de réservations des gîtes de France. Je suppose qu'il y a énormément de gens qui appellent pour des annulations. C'est un signe".