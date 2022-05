Troisième finale perdue pour le Tours Volley Ball qui s'incline en finale du championnat de France

Le TVB devra attendre avant de décrocher un neuvième titre de champion de France de volley-ball. La faute à cette équipe de Montpellier qui était tout simplement plus forte sur cette finale.

Après leur victoire à Grenon 3 sets à 2 au match aller, les Montpelliérains n'ont pas laissé aux Tourangeaux le moindre espoir de pouvoir jouer une belle éventuelle. En remportant le retour 3 sets à 0 ( 25-17 ; 25-21 ; 30-28 ).

Si c'est le premier sacre national depuis 1975 pour Montpellier, les Tourangeaux, eux, finissent cette saison 2021-2022 sur une nouvelle finale perdue. La troisième de l'année après celles perdue en coupe d'Europe et en coupe de France.

"On est très déçu pour les joueurs", réagit Pascal Foussart, le directeur général délégué du TVB. " Ils font l'une des plus belles saisons du club, mais une saison longue, très longue. On a joué onze matchs de plus qu'eux, et à la fin ça pèse. Ça s'est clairement joué sur la fraîcheur physique. Mais Montpellier est un beau champion de France."

Aller trois fois jusqu'en finale, c'est un exploit colossal puisque je crois que ça n'est arrivé qu'une seule fois dans la vie du club", Bruno Poilpré, président du TVB

Mais n'allez pas dire au président du TVB qu'une finale ça se joue pas, ça se gagne. " Moi, je ne vois pas la saison sous la lorgnette du fait qu'on n'ait pas un titre", explique Bruno Poilpré. "Mais que nous ayons été capables d'aller jusqu'en finale trois fois. Ce qui est un exploit colossal puisque je crois que ça n'est arrivé qu'une seule fois dans la vie du club. Alors, bien sûr c'est une déception de ne pas avoir la cerise sur le gâteau mais c'est le sport de haut-niveau".

Bruno Poilpré retient aussi que ses joueurs ont fait rêver des milliers de gens durant cette saison, notamment lors des exploits en coupe d'Europe. Mais il n'a toujours pas digéré que la coupe de France passe sous le nez du TVB sur une décision d'arbitrage.

Places désormais à des vacances bien méritées tout en se projetant déjà vers la saison prochaine. Et un point d'interrogation. Si le club sera bien évidemment européen, il ne sait pas encore s'il évoluera en Ligue des Champions ou en CEV.