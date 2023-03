Troisième jour de grève des éboueurs à Sophia-Antipolis

Troisième journée de mobilisation pour les éboueurs de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis. "On est 100 au total niveau effectif, et ce jeudi matin, on est 64 grévistes. Cela a augmenté par rapport à hier" assure Max Belleville, délégué CGT. "Nos camarades sont bien remontés contre le gouvernement. Personne n'accepte cette réforme des retraites, on ne voit pas comment on pourra aller jusqu'à 64 ans."

Des poubelles qui commencent à déborder

Une grève qui dure, cela veut dire des poubelles qui se remplissent encore et encore. "Cela fait trois jours, dans un camion, on met 10 tonnes par jour, faites le calcul. Cela commence à monter" prévient Max Belleville qui assure que ce n'est pas terminé.