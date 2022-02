Troisième ligne de métro : à Toulouse, l'option du démontage du monument aux morts est privilégiée

Il trône sur l'allée Forain-François Verdier depuis plus de 90 ans, et d'ici peu, il devrait être entièrement démonté le temps de quelques années. La décision est quasiment définitive pour le monument aux morts de Toulouse : on se dirige très probablement vers un démontage puis un remontage, afin de réaliser les travaux de la troisième ligne du métro.

Plusieurs solutions ont été envisagées. L'édifice aurait pu être mis sur des rails et déplacé un peu plus loin. Il aurait pu être "conforté", c'est à dire protégé le temps du chantier. Si cette seconde hypothèse n'est pas complètement enterrée, ce sera plus certainement la troisième option, spectaculaire, qui sera retenue par la commission nationale des monuments historiques dans les tout prochains jours.

Des perturbations à prévoir dans le quartier le temps du chantier

Dans tous les cas, la manœuvre sera délicate et présente quelques risques. "On pourrait protéger le monument et creuser dessous, mais il y a toujours un risque d'effondrement", détaille Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo Collectivités-Ingénierie et par ailleurs maire adjoint à la mairie de Toulouse et vice-président de la Métropole en charge des transports en commun.

Peu importe la solution retenue, et à fortiori si c'est bien celle d'un démontage-remontage, le chantier entrainera du bruit et perturbera la circulation. Stéphane tient une sandwicherie dans le quartier, mais il préfère garder son enthousiasme : "on aura un beau métro dans quelques années, une nouvelle ligne, ça va faire vivre le quartier !" Contrairement à lui, Nicole a quelques craintes : "ça va être le bazar ! Mais je suis contente pour les platanes, parce qu'on a besoin d'arbres dans la ville, on étouffe en été."

Une déconstruction pour protéger des platanes

Car si aujourd'hui le monument aux morts se trouve exactement au dessus de la future station de métro, c'est parce que Tisséo ne peut pas vraiment faire autrement. Un temps, il a été envisagée de la placer un peu plus loin, mais cela aurait entrainé l'abatage d'une cinquantaine de platanes centenaires. Levée de boucliers des riverains, pétition et 6 000 signatures plus tard, l'emplacement a été modifié. Désormais, Nicole imagine comment les ouvriers vont s'y prendre pour démonter cet imposant lieu commémoratif : "on va bien voir, puisque à mon avis ça ne va pas se faire en cinq minutes ! Je vois qu'il y a des jointures entre les pierres, donc je me dis que ça doit être possible."

Nicole n'est pas bien éloignée de la vérité. Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo : "c'est une sorte de puzzle. Techniquement il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut des entreprises spécialisées, il faut des équipements spécialisés, mais ça reste largement réalisable. Ce n'est pas le premier bâtiment qui sera démonté et monté. En Egypte il y a eu des monuments beaucoup plus spectaculaires qui ont connu ce sort là. "

Les blocs sont scellés entre eux et donc on les descelle. On va sortir les joints en ciment qui sont entre les pierres. Elles seront numérotées et préparées pour un remontage à l'identique, exactement au même endroit. - Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo

Ce démontage-remontage sera l'occasion pour les Toulousains de mieux connaitre ce bâtiment, car il ne disparaitra pas complètement du paysage urbain : "quelques éléments vraiment spectaculaires vont être exposés en centre-ville. Les pierres de base seront stockées sans doute dans un hangar, ça ce n'est pas très compliqué."

Il faudra environ six mois pour déconstruire l'édifice. Les appels d'offres n'ont pas encore été lancés, mais le monument devrait être démonté en 2023 pour un remontage en 2026, peu avant son centenaire. Environ trois années que la commission des monuments historiques veut mettre à profit pour restaurer le bâtiment pierre par pierre. Reste une question : où se tiendront tout ce temps les cérémonies commémoratives ? Jean a une solution à proposer : "au bout de l'allée François Verdier il y a une statue, je pense qu'on pourrait choisir ça !"