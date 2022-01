Troisième prison de Muret : un élu propose de la construire en Comminges

Et si le projet de future prison de Muret se déplaçait à Saint-Gaudens ? C'est en tout cas la proposition de Pierre Médevielle, sénateur de Haute-Garonne. Il va en tout cas de nouveau saisir le gouvernement pour présenter cette alternative, qu'il avait déjà soumise à Nicole Belloubet, quand elle était ministre de la justice. Son successeur Eric Dupont-Moretti avait jugé en décembre dernier "indispensable que cette prison se construise", malgré un avis négatif de l'enquête publique.

Pour Pierre Médevielle, construire en Comminges cette troisième prison de Haute-Garonne est une "pure question d'aménagement du territoire", dans un département déséquilibré où l'agglomération toulousaine écrase tout. Et l'ancien maire de Boulogne-sur-Gesse précise : "nous avons une moitié sud de la Haute-Garonne qui est en grande souffrance sociale, et au niveau de l'emploi aussi. L'accès est très bon, avec autoroute et voie ferrée. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas construire cette centrale pénitentiaire sur notre territoire".

Toutes les conditions sont réunis pour installer cette nouvelle prison en Comminges

L'élu commingeois insiste aussi et surtout sur la présence du tribunal de Saint-Gaudens, dont l'activité pourrait être confortée par l'existence d'une prison proche, et inversement. "Toutes les conditions sont réunis pour qu'on puisse installer cette nouvelle centrale pénitentiaire en Comminges" juge Pierre Médevielle.

Manifestation devant la sous-préfecture

Pendant ce temps, les opposants à la troisième prison du Muretain s'organisent. Ils ont organisé une première manifestation qui a réuni une centaine de personnes, ce mercredi 13 janvier devant la sous-préfecture. "Nous ne sommes plus seuls, nous sommes un peu plus compris par la population", s'est réjoui Michel Cucchi, riverain du projet.

Les moissons plutôt que la prison

Des riverains qui ont reçu depuis l'été dernier le soutien de quelques habitants et d'associations écologistes, comme France Nature Environnement. Mais depuis quelques semaines, ils peuvent désormais compter sur l'aide de la Ligue des Droits de l'Homme, qui elle critique la politique carcérale en France, et l'enfermement systématique au détriment de la prévention et de la réinsertion. Ce mercredi, des militants de la France Insoumise du sud toulousain sont également venus devant la sous-préfecture.

Riverains et associations ont manifesté devant la sous-préfecture de Muret. © Radio France - Mathieu FERRI

Et puis, il y a aussi et surtout les agriculteurs, mobilisés depuis le début, alors que le projet doit engloutir 17 hectares de "bonnes terres". Comme le dit une pancarte posée sur un tracteur garé devant le bâtiment de l'Etat, ils préfèrent "les moissons à la prison". Pour Laurent, installé dans le Muretain : "le problème, demain ou dans dix ans, ça sera pour les terres autour".