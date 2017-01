Troisième recrue en moins d'une semaine pour le Stade Lavallois

Le Stade Lavallois tourne à plein régime...en matière de recrutement !

Après Christopher Glombard jeudi...après Sacha Petshi...voilà Michaël Jordan Nkololo...

Le Stade Lavallois renforce toutes ses lignes. Nkololo, 24 ans, est un milieu de terrain qui affectionne de jouer derrière un attaquant axial.

Passé par la Ligue 2, à Châteauroux et à Clermont, il a rejoint le Stade Malherbe de Caen la saison dernière. Seize matches de Ligue 1 l'an dernier mais aucun cette saison. Du coup Nkololo aspirait à retrouver du temps de jeu et a répondu favorablemeent et très rapidement aux sollicitations du Stade Lavallois. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison par le club normand.

Le Stade Lavallois va maintenant rechercher un attaquant axial et va mettre à l'essai à partir de ce mercredi un international Serve de 24 ans, Djordje Susnjar.