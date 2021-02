Troisième report pour la 20è édition des Motards ont du coeur en Mayenne

Face à la situation sanitaire, les organisateurs des Motards ont du cœur ont décidé de reporter à nouveau la 20è édition qui devait avoir lieu le 25 avril en Mayenne. L'événement permet chaque année d'obtenir des promesses de don du sang, de moelle osseuse et d'organes.

L'association Les motards ont du cœur 53 reporte une troisième fois la 20è édition de l'opération, prévue le 25 avril. L'événement vise chaque année à obtenir des promesses de dons du sang, de moelle osseuse et d'organes. Les organisateurs ont pris cette décision face à la situation sanitaire : pour mener à bien l'opération, ils s'appuient sur des bénévoles de l'Etablissement Français du Sang (EFS) et de France ADOT 53, qui sont souvent des retraités ou des personnes à risque. "On ne peut pas jouer avec la santé des gens", affirme Sylvain Nicolas, le président des Motards ont du cœur 53.

"On est dégoûté"

La 20è édition des Motards ont du cœur devait avoir lieu initialement en avril 2020, puis avait été reportée une première fois en octobre 2020. La situation sanitaire à ce moment-là a une nouvelle fois amené les organisateurs à reporter l'événement, qui devait donc se tenir le 25 avril 2021.

Il s'agit d'un troisième report pour les Motards ont du cœur 53 : les organisateurs anticipent de nouvelles difficultés d'organisation, alors que l'échéance se rapproche. En effet, l'opération mobilise 1000 motards et se déroule à travers 200 communes mayennaises pour récolter des dons. Avant tout événement de ce type, l'association a donc besoin de l'accord des mairies puis de la préfecture. Les organisateurs préfèrent donc reporter dès à présent la 20è édition, qui nécessite une logistique importante. "On est dégoûté, on attend ça tous les ans", regrette Sébastien Tessier, le vice-président des Motards ont du cœur 53.

Les organisateurs n'ont pas encore de nouvelle date pour l'organisation de l'événement et précisent que les bénéfices des inscriptions à la 20è édition sont conservés avec ce nouveau report.