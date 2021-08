Pass sanitaire : 1.000 opposants dans la rue à Laval, prêts à "faire une croix" sur les lieux concernés

Ils étaient environ un millier comme la semaine dernière, selon le comptage effectué par France Bleu Mayenne, à défiler ce samedi après-midi dans le centre-ville de Laval : les opposants au pass sanitaire se sont mobilisés pour la troisième semaine consécutive contre l'extension de la mesure dès lundi dans la grande majorité des lieux accueillant du public.

Mise en place du pass sanitaire lundi

Beaucoup se disent prêts à faire une croix sur les cinémas ou restaurants. "On s'en est bien passé pendant un an, on peut continuer", lance Jean-Philippe dans le cortège. Certains comme Martine sont davantage préoccupés par sa mise en place dans les hôpitaux et Ehpad pour les visiteurs : elle qui a plusieurs proches en maison de retraite hésite à faire des tests PCR pour continuer à aller les voir, contrainte, mais elle continuera à se mobiliser contre la mesure.

Certains manifestants ont aussi revêtu des blouses blanches dans le cortège, en soutien aux soignants, pour qui l'obligation vaccinale sera mise en place à la rentrée. "On va continuer à se mobiliser, c'est fort probable, on compte sur ça pour obtenir des avancées", lance Anita. Dans le cortège, certains pensent déjà à organiser des actions privées, pour "s'entraider". "On peut imaginer de nouvelles solidarités pour ceux qui auraient des problèmes financiers si leur contrat de travail est suspendu car ils refusent le pass sanitaire, explique Anne. Il faut tenir, se soutenir."

Les manifestants ont défilé aux cris de "liberté" dans le centre-ville de Laval © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Rassemblement matinal annulé

Un barbecue était initialement prévu par les organisateurs de la manifestation ce samedi matin vers 10 heures, mais la pluie et le désistement de plusieurs participants censés amener du matériel ont eu raison du rassemblement matinal. Le cortège est parti de la préfecture de la Mayenne vers 14 heures vers le centre-ville, passant par la rue de la Paix et le pont de l'Europe pour rallier la place du 11 Novembre, avant de revenir au point de départ.