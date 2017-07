Trop compliqués à sécuriser, des bric-à-brac sont annulés en Sarthe

Fouiller les sacs des visiteurs, bloquer les accès aux éventuels véhicules fous... Faute de moyens humains ou financiers, des associations n'arrivent pas à mettre en place les mesures de sécurité exigées par les pouvoirs publics. À tel point que certaines préfèrent annuler leurs événements.

Alors que le Sénat examine depuis mardi le projet de loi anti-terroriste visant à traduire définitivement dans la loi plusieurs dispositions de l'Etat d'urgence, toujours en vigueur depuis le mois de novembre 2015, le contexte sécuritaire dû aux attentats terroriste complique la vie des petites associations.

Pour le traditionnel vide-greniers de quartier qu'elle organise tous les ans au mois de septembre, l'association mancelle Vill'Art et FÊTE avait cette année une nouvelle obligation : bloquer quatre ou cinq rues pour empêcher toute intrusion de véhicule fou. Première option : mettre des voitures en travers de la chaussée explique Valérie Ropers, membre du bureau : "Mais nos adhérents n'étaient pas très chauds, avec les assurances, on ne savait pas trop comment ça se passerait. Et puis, nous ne sommes pas très nombreux." L'association demande alors à ville du Mans si elle peut installer des plots en béton. Mais quand le devis tombe, c'est la douche froide : "La facture s'élevait à 3 900 €, un coût qu'une petite association ne peut pas assumer. Rendez-vous compte, on dégage en général 490 € de bénéfices sur cette journée !" Conclusion : a priori, pas de vide-greniers au Villaret cette année.

Beaucoup d'efforts pour ne même pas dégager un euro

Même constat à Yvré-l'Évêque où trois associations organisent chaque année un bric-à-brac le 1e mai. Cette année, après avoir pris conseil auprès des gendarmes, elles ont compris qu'il faudrait filtrer les entrées, fouiller les sacs, noter les plaques d'immatriculations de tous les exposants, voire embaucher des vigiles à 1 500 €. La manifestation a donc été annulée regrette Carine Audineau, la présidente de l'amicale des pompiers : "Trouver autant de moyens matériels, financiers et humains, ça nous a paru trop compliqué. Et puis à la limite, ne pas gagner d'argent, ce n'était pas gênant. Mais là, on en aurait carrément perdu. Demander tant d'efforts à autant de gens pour ne pas dégager un euro, ça ne valait pas le coup." Un manque à gagner pour les associations certes, mais aussi de l'animation et du lien social en moins dans les quartiers et les villages.

Une nécessité pour continuer à vivre

La préfecture de la Sarthe rappelle toutefois que ces mesures sont aujourd'hui nécessaires. "La menace n'est pas seulement dans les grandes villes, à Paris ou dans les lieux touristiques, souligne Juliette Part, directrice de cabinet du préfet, l'expérience nous a montré qu'elle pouvait même être dans les petites villes" (ndlr : comme à Saint-Etienne du Rouvray). De plus, les mesures peuvent toujours êtres adaptées en fonction des moyens et des contextes (exemple : des ballots de paille en campagne à la place des plots en béton). La préfecture et les mairies sont d'ailleurs là pour aider les organisateurs et les conseiller. Mais quand même, est-ce qu'on ne s'empêche pas un peu de vivre avec tout ça ? "Non, répond Juliette Part, ces mesures permettent justement d'assurer la sécurité des événements sportifs, culturels, festifs. Et notre objectif à nous, au quotidien, c'est bien d'accompagner les organisateurs pour que ces manifestations se poursuivent et continuer à vivre tout simplement."