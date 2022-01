Trop d'abandons et pas assez d'adoptions : le refuge SPA de Chilleurs-aux-Bois affiche complet

Trop d'abandons et pas assez d'adoptions : les temps sont durs pour la SPA, la société protectrice des animaux. La plupart des refuges gérés par l'association en France sont proches de la saturation. C'est le cas du refuge de Chilleurs-aux-Bois, dans le Loiret, qui affiche complet - avec 95 chiens pour 90 places théoriques, et une trentaine de chats.

Des entrées que ne compensent plus les sorties

L'an passé, les prises en charge d'animaux, dues notamment aux abandons, ont augmenté de 20% dans les sites de la SPA en Centre-Val de Loire (+ 4% pour le refuge de Chilleurs). Parallèlement, les adoptions d'animaux ont fortement chuté : une baisse de 16% au refuge de Chilleurs. Sans doute le contrecoup du confinement, estime Fabrice Roussel, responsable du refuge de Chilleurs-aux-Bois : "Pendant le confinement, il y a eu des gens qui ont adopté des animaux mais sans réfléchir, explique-t-il. Ils s'aperçoivent, un après, qu'ils n'ont plus envie de s'en occuper." Or adopter un animal, c'est un choix de vie. "Vous prenez un chien ici, vous partez sur 10 ou 15 ans. Et cela a un coût : vétérinaire, croquettes..."

95 chiens pour 90 places : c'est la situation actuelle au refuge de Chilleurs-aux-Bois © Radio France - François Guéroult

Conséquence de cette situation tendue pour les 7 salariés et la trentaine de bénévoles de la SPA à Chilleurs-aux-Bois : le refuge ne peut plus répondre à toutes les sollicitations, y compris aux placements demandés par la justice. "C'est un véritable crève-cœur, confie Fabrice Roussel, quand on sait que certains chiens vont rester dans une grange ou enfermés dans une maison parce que personne ne s'en occupe.... On aimerait pouvoir prendre tous les animaux, mais quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place."

L'espoir de renouer avec les journées portes ouvertes

La SPA souhaite donc d'urgence relancer les adoptions. Mais la situation sanitaire contraint le refuge à ne fonctionner que sur rendez-vous, et c'est un frein aux adoptions : "Les gens regardent notre site ou les réseaux sociaux, repèrent un animal qui leur plaît, et prennent rendez-vous, raconte le responsable du refuge. Mais on ne peut faire, au mieux, que 5 rendez-vous par jour. Et ça ne remplace pas les visites spontanées, où les gens peuvent avoir un coup de cœur pour un animal."

Le refuge de Chilleurs-aux-Bois compte 7 salariés et une trentaine de bénévoles © Radio France - François Guéroult

L'association espère renouer avec une grande journée portes ouvertes au printemps prochain. La dernière date de 2019 : une éternité... En attendant, le refuge publie régulièrement des photos des animaux à adopter.