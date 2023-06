Trop d'aides non perçues dans le Cher

La préfecture et le conseil départemental du Cher viennent de signer une convention pour améliorer l'accompagnement vers les dispositifs de soutien. On appelle cela l'accueil inconditionnel de proximité. Les Maisons France Services et les permanences du conseil départemental devront être capables de renvoyer vers le bon interlocuteur, voire de s'échanger certaines informations pour mieux dénouer certaines situations. La dématérialisation, et la fracture numérique incitent beaucoup d'ayant-droits à renoncer à certaines prestations. Ils jugent tout cela trop compliqué. Stéphanie Chaustier, conseillère à la maison France Services de Lignière se souvient de cette personne venue la voir alors qu'elle vivait depuis six ans en dehors des radars : " Cela faisait six ans qu'elle ne percevait plus rien. Elle n'avait plus de sécurité sociale, plus de rsa, plus rien. Elle a pris son courage à deux mains pour venir à la Maison France Services et on a tout repris à zéro. On a fait des demandes d'ouverture de droits ; on a fait des déclarations de revenus sur les trois dernières années pour pouvoir réintégrer la personne dans le circuit administratif. L'histoire a duré plus de trois mois. Maintenant, cette personne est sortie d'affaires. Elle est venue nous remercier, et c'est vrai que ca fait très plaisir ! "

La préfecture du Cher, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

D'autres personnes ne bénéficient pas des aides qui leur correspondent réellement, a remarqué Bénédicte de Choulot, vice-présidente du conseil départemental du Cher : " Notamment pour les personnes en situation de handicap pour qui c'est compliqué de réclamer leurs droits pour des raisons purement médicales. Elles n'ont plus de médecin et renoncent à monter un dossier. On les retrouve alors plutôt dans les allocataires du rsa, mais elles ne sont pas à proprement parler en situation d'insertion. Elles devraient plutôt prétendre à l'allocation adulte handicapé."

Et c'est encore plus flagrant pour les prestations saisonnières ou plus ponctuelles, ajoute le préfet du Cher, Maurice Barate : " On l'a remarqué pour les aides pour faire le plein cet hiver. On le voit aussi pour les aides destinées à la rénovation énergétique. Certains renoncent."

A la clef des milliards d'économies pour l'état et les collectivités mais la montée aussi d'un vote extrémiste dû à un sentiment d'abandon