Trop d’eau et peu de protéines dans les produits végétariens et végans

Beaucoup d'eau et trop peu protéines végétales dans les produits végétariens et végans vendus en supermarché dénonce l'association de consommateur CLCV dans une étude publié lundi. Elle pointe du doigt également un manque de traçabilité sur les ingrédients et l'ajout d'additif.

Les produits végans et végétariens contiennent principalement de l’eau affirme l’étude publiée lundi par l'association de consommateurs CLCV qui réclame un véritable label reconnu par l’Etat.

De l’eau et des additifs

Les ingrédients d'origine végétale ne représentent en moyenne que 39% de la recette. Les galettes végétales s’en sorte le mieux avec pourtant pas plus de 53% de protéine végétale. Le reste ce sont des matières grasses, du sels, des épices et des additifs. Sur les 95 produits végétariens et végans testés "huit produits sur dix contiennent au moins un additif", précise la CLCV.

L’origine des ingrédients mal identifiée

Le manque de transparence sur l'origine des ingrédients est également pointé du doigt. Seuls 19% des produits précisent la provenance réelle sur leur emballage, "surtout quand une mention telle que fabriqué en France ou un drapeau français apparaissent sur l'emballage" souligne l’étude.

A peine 20% des produits étudiés indique leur profil nutritionnel, bien qu'ils soient dans l'ensemble "plutôt bons d'un point de vue nutritionnel". 83%, une part calculée par l'association, atteignent la note A ou B.

La nécessité d’un véritable label reconnu

Afin de permettre une information fiable et claire tant sur l’origine des ingrédients, leur composition, la nocivité des additifs, il est nécessaire de créer "un label officiel reconnu par l'État" estime la CLCV.

Des produits réhydratés

En réponse à ces critiques, le Groupe d'étude et de promotion des protéines végétales (GEPV) indique dans un communiqué que "_l_es protéines végétales sont en réalité des farines qui doivent nécessairement être réhydratées pour former des produits alimentaires". Quant aux additifs, le GEPV indique qu'ils sont "utilisés pour des fonctionnalités particulières, en particulier pour donner une texture agréable", et qu'ils répondent aux "normes strictes" de l'Agence européenne de sécurité des aliments.