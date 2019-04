Eoliennes : la fronde des territoires ruraux en Occitanie

Midi-Pyrénées, France

Dans de nombreux territoires ruraux, la fronde est de plus en plus forte contre les éoliennes. Il y avait notamment ce week-end une manifestation à dans le Tarn et Garonne contre un projet de parc éolien. L’association Vents à contre-courant s’oppose aux projets d’implantation de 8 à 10 éoliennes géantes (180 mètres en bout des pales) sur les communes de Cordes-Tolosannes et Labourgade près de l’abbaye cistercienne de Belleperche. Dans 15 jours, le 4 mai, une grande manifestation régionale aura aussi lieu à Perpignan. Des territoires qui s’estiment lésés par le projet régional REPOS (région à énergie positive). Un plan qui vise à faire de l’Occitanie la première région à énergies positives d’ici à 2050. Pour cela, il faudra notamment augmenter le nombre d’éoliennes dans les départements. Le plan propose de multiplier par cinq le parc d’éolien terrestre et évidemment ça ne passe pas auprès des opposants.

168 éoliennes en Aveyron, 400 demain ?

Pour les associations qui maillent le territoire et qui sont réunies dans le collectif "Toutes nos énergies" les territoires ruraux sont sacrifiés au profit des grands de villes et des métropoles qui ne font aucun effort en matière d’économies d’énergies. Selon les chiffres des associations, le territoire le plus impacté c’est l’Aveyron. Dans le département, il y a déjà 168 éoliennes ( principalement dans le sud). Et si tous les projets qui sont dans les cartons aboutissaient, on pourrait arriver à plus de 400 éoliennes. Le sud du Tarn (la montagne noire ) est impactée de la même manière. Une partie de la Haute-Garonne commence aussi à l’être.

En Midi-Pyrénées, il y a actuellement 300 éoliennes, pour être dans les clous de la région, il en faudrait 1500 d’ici à 2050. Impensable pour ces associations qui estiment que ces grandes machines ont un impact nocif sur la flore, sur la faune, sur la santé des habitants. Mais surtout, ils estiment que ces éoliennes c’est une histoire d’affichage. Du green business. Elles produisent très peu d’électricité par rapport à leur coût. Et ils mettent en avant le facteur de charge des éoliennes d’Occitanie. C’est le rapport moyen entre l’énergie effectivement produite par les machines et leur capacité maximale. Un facteur de charge qui est de 25% dans notre région.