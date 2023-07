Trop d'incivilités dans les déchetteries : la métropole d'Orléans hausse le ton

La métropole d'Orléans appelle à la "tolérance zéro" face aux incivilités qui se multiplient dans les déchetteries et végé'tri du territoire. Très récemment, 3 agents de Véolia, l'exploitant des sites pour la métropole, ont été pris à partie par des usagers. " Il y a de plus en plus de fraudes avec des voitures non siglées qui viennent déposer des éviers, des radiateurs, ect..Ce sont des entreprises qui devraient payer et quand l'agent intervient, le ton peut vite monter" explique Thierry Cousin, le vice-président de la métropole d'Orléans en charge de la gestion des déchets." C'est ce qui est arrivé la dernière fois. Un agent est intervenu et il a été attrapé par le colbac" précise Thierry Cousin.

Les agents appelés à porter plainte systématiquement

Parfois, ce sont aussi des problèmes de circulation à l'intérieur de la déchetterie, des règles de tri non respectées ou encore des usagers qui s'embrouillent entre eux. "Ca reflète finalement ce qui se passe dans la société. La moindre remarque et ça peut finir en bagarre". Face à cette situation, la métropole d'Orléans a donné des consignes à ses équipes et à celles de Véolia. " Désormais, à la moindre agression, physique ou verbale, sur un agent, il y aura dépôt de plainte" insiste Thierry Cousin. La métropole rappelle qu'elle dispose de caméras de surveillance sur les sites, ce qui lui permettra d'identifier les auteurs

Bientôt un grand changement pour les usagers

Pour 2024, la métropole prépare une réforme de l'accès aux déchetteries et végé'tri. Tous les sites seront équipés de barrières et seuls les résidents de la métropole auront accès aux services. Ils devront s'inscrire préalablement sur le site de la métropole avec leur numéro de plaque d'immatriculation de voiture.