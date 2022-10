Trop dangereuse, des parents aménagent eux-mêmes la route qui mène à l'école Jeanne Moreau à Montpellier

"Nous avons repeint un passage piéton et créé des chicanes sur la route", raconte Amélie Fontcuberta. Cette mère de famille alerte la mairie de Montpellier (Hérault) depuis 2020 sur la dangerosité de la route à proximité de l'école Jeanne Moreau. Faute de résultats significatifs, les parents ont décidé d'aménager eux-mêmes la rue.

On a peur pour nos enfants

Depuis plusieurs mois, les parents d'élèves du quartier Lepic-Montcalm alertent la municipalité d'un problème de sécurité rue des Étangs. Cette ligne droite, qui mène directement à l'école Jeanne Moreau, est devenue trop dangereuse selon eux. "Nous avons loué un radar pour enregistrer la vitesse des automobilistes et nous avons eu une pointe à 97 km/h", s'agace Amélie Fontcuberta, maman de deux jeunes enfants. Une situation que constate également Clément, qui promène son chien quotidiennement dans le quartier. "Les gens ont l'impression d'être sur un circuit avec la ligne droite. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver sur un trottoir ou sur la route".

Les enfants ont participé à l'opération "signalétique" des riverains © Radio France - Nina Valette

C'est lorsque son fils Camille est scolarisé qu'Amélie prend conscience de la situation. "Nous devons emprunter la rue des Etangs tous les jours et il faut savoir que les trottoirs sont très étroits, comme souvent à Montpellier. Sans oublier les poteaux électriques au milieu, les poubelles et les haies pas toujours taillées. Avec un petit garçon qui court partout, j'ai réalisé que c'était très dangereux", raconte la maman, avec sa petite dernière de trois mois endormie dans ses bras. "La mairie est venue deux fois, ils nous ont promis d'agir. Ils ont mis un panneau ridicule "attention école" au milieu d'une haie qui est très difficile à voir et ils ont mis un passage piéton au milieu d'un virage. Ce n'est pas très malin."

Alors un dimanche, les parents et les enfants ont fabriqué des panneaux pour alerter les automobilistes : "Enfants en danger", "Rue pleine d'enfants", "Ralentissez" ou encore des "30 km/h", des messages peints en rouge sur des cartons. Et pour compléter cette signalétique, les parents ont récupéré de vrais panneaux sur des zones en chantier dans Montpellier. Ils attendent désormais une réaction de la mairie, d'autant plus que "j'ai envoyé le premier mail d'alerte en décembre 2020. J'ai même eu le temps de faire un deuxième enfant depuis", ironise Amélie Fontcuberta.