Trop de camions en centre-ville, le maire de Cadenet a peur pour ses écoliers

Le maire de Cadenet (Vaucluse) a envoyé une lettre au préfet pour demander l'interdiction des poids lourds de plus de 3,5 tonnes en centre-ville. Une centaine de camions passent chaque jour dans la commune et il a peur pour la sécurité des écoles sur cet axe.

Le maire de Cadenet monte au créneau et a envoyé une lettre au préfet de Vaucluse pour demander l'interdiction des plus de 3,5 tonnes en centre-ville. De nombreux poids lourds transitent par le centre de la commune pour rejoindre une carrière à Vaugines. Et au-delà des nuisances sonores, ça pose de gros problèmes de sécurité, estime Jean-Marc Brabant.

Trois écoles sur la route des camions

"J'ai trois écoles sur cet axe : une maternelle, une école élémentaire et le collège. J'ai peur qu'un jour il y ait un drame". C'est d'abord des habitants, excédés par ce trafic de poids lourds devant chez eux, qui alertent le maire de Cadenet. Jean-marc Brabant prend l'affaire d'autant plus au sérieux qu'il y a des écoles sur cet axe.

Cette valse des camions s'est renforcée ces derniers temps. Une centaine de poids lourds dans le centre-ville de Cadenet chaque jour, c'est beaucoup trop pour le maire qui réfléchit à des déviations.

Le maire de Cadenet demande au préfet l'interdiction des plus de 3,5 tonnes. Il attend aussi des réponses sur les déviations proposées. Ce dossier sur le problème des poids lourds à Cadenet doit passer le 25 juin en commission départementale des territoires.