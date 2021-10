Trop de camions sur la RN 83 entre Besançon et Poligny : les riverains dénoncent l'inaction des autorités

Trop de camions sur la Nationale 83. Une nouvelle mobilisation contre les poids lourds sur la RN83 était organisée ce samedi 16 octobre, près de Poligny dans le Jura, par l'association Bonne route. Une centaine de manifestants se sont rassemblés sur le rond-point de la Nationale 83 de Bersaillin. Une action coup de poing pour dénoncer la hausse du trafic de poids lourds sur l'axe Poligny - Besançon, qui traverse plusieurs villages, et demander aux préfectures de transférer ce trafic sur l'autoroute. Mais pour l'instant, les pouvoirs publics restent sourds face aux revendications des manifestants. L'association Bonne Route et les riverains mobilisés dénoncent l'inaction des autorités.

Une trentaine de courriers restés sans réponse

Des banderoles et des cagettes ont été installées autour du rond-point. Des coups de klaxon ont également résonné contre les camions qui l'empruntaient. Louis Bertrand, un habitant de Paroy venu manifester, est en colère. Ce riverain en a assez du trafic des poids lourds mais également de ne pas être entendu par les autorités. "Je pense que c'est grâce à des manifestations comme celle-ci que les pouvoirs publics vont prendre conscience de la situation, estime ce riverain. On attend encore et encore, on nous promet des actions mais il ne se passe rien."

Les manifestants ont donné des coups de klaxons contre les camions qui empruntaient le rond-point de Bersaillin © Radio France - Justine Claux

Depuis janvier dernier, l'association Bonne Route a déjà envoyé une trentaine de courriers aux préfectures, députés et sénateurs. Tous sont restés sans réponse. "On se demande si c'est de l'incompétence ou du mépris, on attend désormais des gestes forts, s'énerve François Vacheresse, le président de l'association. On va nous objecter qu'on entre en période pré-électorale pour ne pas agir mais ce n'est plus admissible de bloquer les choses".

Des élus apportent leur soutien à la mobilisation

Quelques élus sont tout de même venus apporter leur soutien à la mobilisation. Les maires de Cessey Patrick Teles et de Chouzelot Christian Mesnier étaient notamment présents. Tous deux ne comprennent pas le silence des pouvoirs publics. "C'est inquiétant parce qu'on s'attend toujours à un peu plus de solidarité mais hélas, ce n'est pas le cas, regrette Christian Mesnier. On compte sur les autorités pour être à nos côtés."

Si aucune concertation n'est organisée avec les pouvoirs publics, l'association Bonne Route prévoit d'organiser d'autres mobilisations.