Creuse, France

Un peu plus de 120 mille habitants en Creuse pour 256 communes. Dans ce joli département rural, les villes se comptent sur les doigts des deux mains, et comme partout ailleurs en France, on connait bon nombre de mairies qui comptent moins de cent habitants.

Pour l'Etat, cela n'a plus grand sens. Impossible d'avoir des projets ou de se rendre attractif à une aussi petite échelle, voila pourquoi la préfecture incite les maires de la Creuse à fusionner leurs villages. L'idéal serait d'atteindre des regroupements de bourgs de mille habitants.

On recense 256 communes aujourd'hui, l'Etat fixe l'objectif d'en compter 190 d'ici 2 ans.

"On ne va pas supprimer les communes" - Magali Debatte, Préfète de la Creuse

"L'idée c'est de faire aux élus des propositions purement techniques, explique la Préfète de la Creuse, qui va écrire lundi a une centaine de maires de la Creuse , à eux de nous répondre sur un accord de principe, ou pas, d'ici la fin du mois de septembre. On ne supprime pas les communes, mais on les incite à regrouper leurs forces et travailler ensemble. "

C'est fini le temps des mariages forcés, pour que ça marche, il faut des mariages d'amour" Jean-François Ruinaud, maire de Néoux, 300 habitants

Le principe a été présenté lors d'une réunion des maires et adjoints de la Creuse, et tous ne sont pas emballés

"On regarde autour de nous , mais on ne voit pas vraiment avec qui s'unir , soupire Sylvie Martin , maire de Roches dans le Nord de la Creuse. Il faut que la mariée soit belle , ajoute son collègue Jean-François Ruinaud, maire de Néoux dans le sud du département.. et deux communes pauvres n'ont jamais fait une commune riche."

Pour inciter les communes à franchir le pas, l'Etat promet de ne pas baisser leur Dotation Globale de Fonctionnement , leur principale subvention. Au contraire , elle serait même ré-évaluée de 5% . Une aubaine pour les petites communes rurales en période de disette budgétaire.

"A plus de mille habitants, on peut attirer des entreprises" - Jean-Claude Perot , maire de Saint Dizier-Leyrenne

Certains sont déjà prêts à s'unir, c'est le cas des communes de Saint Dizier-Leyrenne (779 habitants) et Masbaraud-Merignat (342 habitants) qui projette de ne faire plus qu'un au 1er janvier 2019. Le maire de St Dizier-Leyrenne n'y voit que des avantages: a plus de mille habitants la nouvelle commune sera plus attractive, elle aura une chance de préserver son école, ses commerces et pourra regrouper ses services municipaux.

Certains projets sont déjà bien avancés © Radio France - Olivier Estran

Au total , 15 communes sont déja prêtes à s'unir à travers "5 projets en reflexion" :

-Moutier d'ahun (176h), Ahun (1448h), Chamberaud (101h), Fransèches (242h), Sous-Parsat (120h) et Saint Martial-le-Mont (244h)

-Moutier-Malcard (519h) et Mortroux (294h)

-Saint Pierre-le-Bost (135h), Leyart (153h) et Boussac-Bourg (748h)

-Linard (166h) et Malval (40h)

-Masbaraud-Merignat (342h) et Saint Dizier-Leyrenne (779h)