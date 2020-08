Trop de gants et de masques sur les chaînes de tri du Gard

Un rappel à l'ordre s'impose dans ce contexte de reprise du Covid-19 et alors que l'obligation du port du masque à la rentrée se généralise : masques, gants et mouchoirs doivent être déposés dans les bacs à déchets, et non dans les bacs de tri sélectif. En effet, ils représentent un danger pour les trieurs du centre de tri de Nîmes rappelle le Sitom Sud Gard qui gère le tri sélectif sur 81 communes gardoises 'dont les agglomérations de Nîmes et d'Alès). "Les déchets déposés dans le bac de tri sélectif passent sur une chaîne de tri sur laquelle des hommes et des femmes gantés et protégés, trient à la main certains de ces déchets", explique le communiqué du Sitom Sud Gard.

"Actuellement, et davantage encore que les mois précédents, gants, masques et mouchoirs usagés, arrivent sur la chaîne du centre de tri Valrena de Nîmes en quantité très importante. Ces déchets, dont ce n’est pas la place, constituent _un risque extrême pour les femmes et les hommes qui y travaillent_. Pour maintenir l’activité du centre de tri de Nîmes Valrena, en assurant la sécurité sanitaire des agents, il est demandé à chacun de respecter scrupuleusement ce rappel : il est impératif de déposer gants, masques et mouchoirs usagés, dans le sac d’ordures ménagères."

Une chaîne de tri sélectif. - Sitom Sud Gard