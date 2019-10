Trop de gares impraticables pour les fauteuils roulants en Alsace ?

Peut-on encore habiter en campagne et prendre le train quand on est en fauteuil roulant ? Une habitante d'Erstein (Bas-Rhin), travaillant quelques jours par semaine à Strasbourg, pose la question. Elle ne peut pas monter dans les trains dans sa gare, faute d'assistance de la SNCF.

Bas-Rhin, France

"J'ai découvert qu'il n'y avait pas d'assistance pour les personnes à mobilité réduite dans aucune des gares entre Sélestat et Strasbourg", lance, quelque peu désabusée, Elise Muths. Cette habitante d'Erstein, installée depuis quelques mois dans la commune du Bas-Rhin, est en fauteuil roulant depuis plusieurs semaines, en raison d'une maladie rare atteignant ses muscles et ses articulations. Elle qui travaille plusieurs jours par semaine à Strasbourg est dans une situation difficile : elle ne peut pas monter dans les trains en gare d'Erstein.

La gare accessible... mais pas tous les trains

Sollicitée, la SNCF assure que la gare d'Erstein est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). "Oui, la gare est accessible en fauteuil", confirme Elise Muths, "mais le problème c'est vraiment de réussir à entrer dans e train".

"S'il y a une aide humaine de la part de la SNCF, je vais pouvoir réussir à entrer dans le train" Copier

Or, le service d'assistance aux PMR, réservable 48h à l'avance, n'est pas disponible dans la gare d'Erstein. Ni, d'ailleurs, dans les gares entre Sélestat et Strasbourg. Un énorme problème pour la jeune femme, qui doit pourtant s'y rendre pour y travailler, plusieurs jours par semaine.

Elise Muths, illustratrice et graphiste habitant à Erstein, ne peut pas aller travailler à Strasbourg sans assistance de la SNCF. © Radio France - Sarah Mansoura

Choisir entre vivre en ville... et rester chez soi ?

C'est une question qu'Elise Muths refuse de se poser. Après avoir vécu à Strasbourg, elle a fait le choix, avec son mari, de s'installer à Erstein, une gare bien desservie par le train. La jeune graphiste s'interroge sur la possibilité de concilier sa nécessité de déplacement et ses contraintes, sans devoir passer par la case télétravail.

Sollicitée, la SNCF lui a promis des réponses rapides. La mairie d'Erstein, également, a promis de se pencher sur la question. "Je ne suis pas la seule à être en fauteuil, ce serait bien d'avoir des solutions", ajoute Elise Muths. "Je me dis, mince, on est en 2019. Si on veut prendre le train en fauteuil roulant c'est presque décourageant de faire autant de démarches. J'ai envoyé des lettres, lancé des appels. C'est fatigant", conclut-elle.