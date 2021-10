Trop de livreurs motorisés à Caen, le maire veut réguler le trafic

Ils sont de plus en plus nombreux rassemblés par groupes dans plusieurs rues du centre ville de Caen ou devant des commerces, dans l'attente de récupérer leurs livraisons ou les appels des clients. Les livreurs qui travaillent pour les principales plateformes de livraison comme Uber Eats ou Deliveroo, acheminent leurs commandes à vélo et de plus en plus, en scooter. Des engins jugés bruyants par les riverains et promeneurs et même dangereux . Pour réduire leurs temps de parcours, beaucoup de ces jeunes empruntent les rues piétonnes, ce qui est interdit, rappelle le directeur de la sureté urbaine Christophe Fournier. La police municipale, avec parfois le soutien de la police nationale, multiplie les contrôles et contraventions.

On doit aller toujours plus vite

Une répression policière qui ne freine pour autant pas ces livreurs contraints de travailler dans l'urgence. Les clients appellent généralement au mêmes heures, explique l'un d'eux "à l'heure du déjeuner qu'ils doivent prendre rapidement, ce qui nous oblige à rouler vite, d'autant plus que la concurrence entre livreurs est devenue féroce".

Des livreurs qui bien souvent, reconnait le maire de Caen Joël Bruneau, travaillent pour le compte d'autres livreurs disposant d'une licence obtenue auprès des plateformes Uber Eats ou Deliveroo . Ces travailleurs indépendants , souvent sans papiers, sont généralement exploités et doivent cumuler les livraisons pour espérer gagner plus. En moyenne entre 20 et 40 livraisons midi et soir selon certains témoignages.

Il faut donc réguler ce trafic

Joel Bruneau a tenté il y a quelques mois déjà de joindre les dirigeants des plateformes de livraisons pour tenter de trouver des solutions, en vain. C'est pourquoi il a décidé de réunir les commerçants concernés par ce secteur d'activité et il entend mieux réglementer les horaires: à partir de 11 heures du matin par exemple, il n'y aura plus de livraisons rapides en scooter notamment .

Le sujet est sensible et la question pas forcément facile à régler, mais le maire de Caen entend réunir au plus vite les différents acteurs concernés.