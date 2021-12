Trop de nourriture après Noël : les chefs cuisiniers de Laval ont la solution

C’est la profusion à Noël : décoration, cadeaux et la cuisine n’échappe à la règle. Du foie gras à la bûche, à chaque plat les quantités prévues sont trop importantes. Pour ne pas jeter après avoir dégusté, les chefs cuisiniers des restaurants de Laval en Mayenne transmettent leurs bons conseils pour changer le menu les jours qui suivent la fête.

Thierry Aurrière, aux fourneaux de la crêperie A la folie douce, propose de mélanger entrée et plat : « Si le lendemain il nous reste un peu de chapon rôti par exemple, on peut en profiter pour faire une sauce foie gras. Faire revenir un peu d’échalotes, déglacer avec du Porto, un petit fond de volaille ou de veau, puis on crème, on ajoute nos dés de foie gras à la fin : cela nous fait une sauce fois gras sympathique. »

Quand la purée devient gnocchis

Pour l’accompagnement du gibier, le chef du restaurant L’essentiel, Renaud Oger invite à transformer les purées en gnocchis. Pour cela, il faut « essayer de les déshydrater au maximum ». Il poursuit : « Nous faisons une purée ici : nous utilisons que la chair de pomme de terre, nous ne mettons pas de lait, nous n’ajoutons rien, nous la mettons que dans l’eau pure. Et un gnocchi se fait avec la chair du légume. Bien déshydrater la purée au maximum, rajouter des œufs et de la farine et le tour est joué ! »

Concernant le plateau de fromages, le chèvre aussi peut être recyclé. « Vous prenez une aubergine, vous la couper en rondelles, vous la faites cuire à l’huile d’olive. Une fois cuite, vous mettez une rondelle d’aubergine, une rondelle de chèvre et vous faites dorer le tout à la salamandre [l’appareil pour brunir et gratiner les préparations], explique Franck Saulnier, à la tête de L’Aromance. Quand le chèvre est doré, vous servez en assiette et vous faites une petite crème de poivrons rouges. »

Des associations récupèrent vos plats

Enfin, pour le dessert et la fameuse bûche, aucune autre solution que de la dévorer entièrement le jour J, s’accordent les chefs lavallois. Les associations constituent aussi une bonne porte de sortie pour ne pas jeter les mets restants des fêtes de fin d’année. La Banque alimentaire, les Restos du Cœur et le Secours populaire, par exemple, recueillent vos dons à Laval.