La métropole de Rouen en lutte contre l'excès de panneaux publicitaires

La métropole de Rouen veut lutter contre le trop plein de panneaux publicitaires. En 2021 un diagnostic a été réalisé dans les 71 communes de l'agglomération pour connaître les zones à fortes concentration en panneaux, et où cela gâche le paysage. Un règlement local doit être adopté d'ici fin 2023. Les entreprises auront entre 2 et 6 ans pour se mettre en conformité. "L'objectif est d'aller plus loin que l'actuelle réglementation nationale" disait ce lundi l'invité de France Bleu Normandie Djoudé Merabet, maire d'Elbeuf et vice-président de la métropole de Rouen Normandie en charge de l'urbanisme. "Je crois que c'est une nouvelle façon de considérer notre territoire. Un règlement local de publicité intercommunal doit être aussi à mettre en lien avec les autres documents d'urbanisme. Mais vraiment, l'enjeu, c'est quel territoire nous voulons pour demain, quelle place nous laissons au paysage sur la métropole".

