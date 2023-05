Trop de sangliers en Alsace ? Les agriculteurs pointent du doigt les chasseurs

Les agriculteurs de montagne du Haut-Rhin sont remontés. Ils n'en peuvent plus des dégâts causés par les sangliers et les cervidés dans les prairies et les cultures. Les communes forestières, le parc des Ballon des Vosges et le monde agricole demandent aux chasseurs de mieux réguler ces populations.

La date de cet appel n'a pas été choisie au hasard. 2023 c'est l'année du nouveau schéma départemental de gestion cynégétique (gestion de la faune sauvage) et le cahier des charges des chasses communales.

Les agriculteurs accusent "les mauvais chasseurs"

René Zimpfer est agriculteur à Soultz, il suit le dossier des dégâts des gibiers et des cervidés à la chambre d'agriculture "il faut éliminer les mauvais chasseurs et faire de la régulation pour arriver à un équilibre. Il n'y a rien de plus pénible pour un paysan que de remettre sa prairie en l'état et le lendemain de la revoir détériorée, c'est scandaleux", explique-t-il à France Bleu Alsace "il y a une petite partie des chasseurs qui arrivent chaque année avec leurs excuses, ils n'arrivent pas à faire leurs minimas. Cela entraîne une augmentation des dégâts. Il y a la perte de fourrage mais aussi un problème sanitaire sur les cheptel bovins ou ovins, car le cervidé peut transmettre des maladies".

Les pertes de fourrage sont de 30% sur les foins en moyenne et jusqu'à 70% en regain selon les Jeunes agriculteurs et la FDSEA qui ont organisé une conférence de presse ce mardi.

