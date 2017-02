Trop de sangliers en Mayenne : les chasseurs invités à intensifier la pression de chasse

Cette population animale est en constante augmentation dans le département depuis plusieurs années. Les conditions climatiques favorables ont permis une meilleure reproduction.

Un hiver doux et de la nourriture en grande quantité, c'est ce qui explique la hausse du nombre de sangliers en Mayenne. La Préfecture s'en inquiète. Pour deux raison : d'abord, il y a des risques élevés de collisions sur les routes et ensuite les bêtes causent d'importants dégâts agricoles. D'où cet appel, à deux semaines de la fin de la saison, à une régulation soutenue de la population de sangliers. Les animaux se concentrent essentiellement dans une zone allant de Mayenne à St-Denis d'Anjou.

Les chasseurs se mobilisent explique le président de la Fédération Yves Moulière

Depuis septembre, 2.300 sangliers ont été tués. On sera autour de 2.500 à la fin de saison selon la Fédération de chasse. Concernant les dégâts agricoles, la note sera plus salée que l'an dernier : au-delà de 160.000 euros. Des battues administratives pourront toujours être organisées, hors saison officielle, pour poursuivre la gestion et la régulation de la population de sangliers.