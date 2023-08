Trop de vols de vélos à Tours, un loueur demande à ses clients de ne plus se garer dans le quartier de la gare

C'est un fléau qui perdure : les vols de vélos sur Tours. 414 ont été volés en 2022 contre 366 en 2021, selon les chiffres de la police nationale. Mais ceux qui ont la côte auprès des voleurs, ce sont bien les électriques, de plus en plus nombreux dans la ville, avec 140 volés en 2022 contre 105 en 2021. Des vols nombreux, d'autant plus l'été.

ⓘ Publicité

Il n'aura eu le temps de faire qu'"un petit tour avec". Victor, un habitant Tours s'est fait volé, à peine trois jours après son achat, son vélo électrique, fin juillet, à la gare de Tours. Et pas n'importe où. Le vol a eu lieu dans le local sécurisé. "Je l'avais mis ici car je ne pouvais pas le mettre chez moi. J'ai récupéré la batterie le matin pour la charger et en revenant dans l'après-midi pour la remettre, et prendre mon vélo, il n'était plus là", précise le jeune homme.

Il ne restait qu'une roue. "Je suis désabusé. On se dit qu'on a loué une place dans un local sécurisé et que normalement on n'aura pas trop de problèmes." Résultat, il songe sérieusement à s'acheter cette fois un vélo pliable électrique qu'il pourrait monter chez lui pour éviter un nouveau vol.

Un loueur de vélo demande de ne plus garer ses deux-roues à la gare de Tours

Il faut dire qu'un vélo électrique coûte cher. 2.400 euros pour celui de Victor qu'il louait via une entreprise, 40 euros par mois. Pour d'autres, la note est plus salée. "Cela fait quand même cinq vélos que l'on se fait voler en deux ans, dont trois d'un coup mi-juillet, toujours dans ce local sécurisé près de la gare", explique, un peu remonté Vincent. L'homme est l'un des gérants de Cycl'O de Loire, installée à Saumur, qui propose un service de location de vélos pour notamment les usagers de la Loire à vélo. "On dit aux gens maintenant d'éviter de se garer à la gare de Tours. A chaque fois, on est quasi sûr qu'avec les vélos électriques, il va y avoir un pépin."

Le professionnel déplore l'absence de suites de la part des forces de l'ordre malgré ses plaintes judiciaires. Une situation que déplore aussi des associations tourangelles. "Il ne se passe pas grand chose de la part de la police municipale et nationale pour endiguer les vols", assure David Sellin, membre de l'association Rue de l'avenir. Pas le choix, il faut donc que les cyclistes fassent preuve d'une grande vigilance. Ainsi, les associations et forces de l'ordre appellent à bien s'équiper, comme se procurer un antivol en U et bien attacher son vélo. "Le nécessaire est fait par la municipalité d'une certaine manière sur tout ce qui est amélioration du nombre d'arceaux vélos, d'abris vélos sécurisés, en tout cas plus sécurisés que s'il n'y avait rien", précise David Sellin, de l'association Rue de l'avenir à Tours.

La baisse de la pratique du vélo

Avec ce fléau qui perdure, David Sellin craint quelques difficultés pour l'avenir du vélo à Tours. "Une fois qu'on s'est fait voler son vélo, il y a un risque d'arrêter de faire du vélo. Si on a investi dans un vélo électrique 1.500 à 2.000 euros, on a plus les moyens d'en acheter un autre, ou alors, de se sous-équiper, de reprendre un vélo de moins bonne qualité. Il y a vraiment un risque derrière que cela n'encourage pas la pratique du vélo."