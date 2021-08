Trop nombreux sur les routes, les camping-cars peinent à trouver de la place pour la nuit

En plein développement, le tourisme mobile et les camping-caristes se heurtent à un problème de taille : le stationnement. Car s'il y a de plus en plus en plus de camping-cars sur les routes des vacances, cela signifie aussi qu'il y a plus de véhicules à garer pour la nuit.

À voir le camping-car de Claudette seul sur une aire de stationnement de Rignac dans le Lot, difficile d'imaginer que certains ne trouvent pas de quoi stationner. "C'est parce que la journée, ils roulent explique la retraitée. Pour avoir une place, il faut venir tôt en début de soirée, sinon on risque de rester dehors, et de devoir trouver un petit chemin pour se garer sans gêner personne."

Il vaut mieux arriver tôto pour être sûr de trouver une place pour garer son camping-car... © Radio France - Rémy Doutre

La casse-tête du stationnement

Jean-Louis part avec sa caravane depuis 4 ans. Il a constaté lui aussi une augmentation des camping-caristes, "et ça fait des places en moins, forcément" acquiesce-t-il, tout en regrettant que les voitures ne jouent pas non plus le jeu.

"Là nous sommes sur un parking réservé aux camping-cars, et il est rempli de voiture. Peut-être faudrait-il davantage contrôler." - Jean-Louis, camping-cariste.

Des applications pour se garer

Pour se garer, la solution peut venir... des smartphones. "Lorsque j'ai besoin de trouver une aire, je vais sur une application, Park 4 Night", explique Pascale, en vacance avec son mari. "Malheureusement les applications ne font pas tout, plus on va dans le Sud, plus c'est difficile, des villes refusent d'accueillir les camping-car" déplore Evelyne.

Selon le réseau d'aires de stationnement Camping-car Park, la fréquentation des aires a augmenté de 45% cet été par rapport à 2020.