"Trop tard" : des affiches chocs sur les abribus de Vendée pour lutter contre la mortalité routière

Le préfet Benoît Brocart, à gauche, et le président du département Yves Auvinet devant l'affiche, jeudi 2 mai.

Vendée, France

"Trop tard", écrit en lettres capitales sur fond rouge, au-dessus de la photo d'une voiture encastrée dans un arbre. L'affiche est choc, et c'est bien le but. Après les carcasses accidentées déposées sur les ronds-points de Vendée, les vidéos des petites infractions quotidiennes diffusées sur les réseaux sociaux, le préfet de Vendée et le Conseil départemental ont lancé cette nouvelle campagne d'affichage, afin de sensibiliser les vendéens à la mortalité routière, qui a explosé l'an dernier dans le département.

L'affiche apposée sur 1350 abribus du département jusqu'au 5 mai. © Radio France - Conseil départemental de Vendée

1350 affiches partout en Vendée

50 personnes sont mortes sur la route en 2017, "c'est 50 fois trop", annonce l'affiche. On compte déjà neuf morts et 108 blessés sur les 4 mois de l'année 2019. 1350 de ces affiches ont été disposées sur les abribus du conseil départemental, où passent les bus scolaires.

Débutée le 18 avril, la campagne d'affichage prendra fin le 5 mai.