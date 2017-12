Belfort, France

Dans le nord Franche Comté, on compte près de 5 000 entreprises de l'artisanat, des auto entrepreneurs aux sociétés comptant jusqu'à 30 salariés. C'est dans le bâtiment et les services à la personne (taxis, ambulanciers, ...) qu'on en trouve le plus devant le secteur alimentaire (bouchers, pâtissiers, traiteurs, ...).

Des clichés encore tenaces

Il n'y a pas de branche en particulier à conseiller à un jeune. « Le meilleur secteur, c’est celui qui va lui plaire. C’est le métier ou on va le matin sans avoir mal au ventre. Si ça plaît, on n’y arrivera toujours » plaide Christian Orlandi, président de la chambre des métiers et de l'artisanat pour le nord Franche-Comté. Seulement, l'artisanat ou l'art de transformer les choses avec ses mains traîne encore derrière lui un tas de clichés. « Tout le monde aimerait voir son fils médecin, avocat. On a l’impression que si on fait un métier de ses mains, on n’est pas un bien malin. Il y a des réussites dans l’artisanat comme dans tous les métiers. Ce n’est pas une histoire d’intelligence » explique Christian Orlandi.

La force de l’apprentissage

La force de l'artisanat, c'est l'apprentissage. « Notre meilleure récompense, c’est les jeunes qu’on forme. Qu’on sort de l’école et qu’on emmène à un niveau souhaité. Un sur quatre est embauché. On doit se donner à cette jeunesse » explique fièrement Pascal Deichelbohrer qui codirige l'entreprise R.E.M, Réparation Electro Mécanique de Belfort, 50 salariés. Il a reçu ce mardi la médaille de la formation professionnelle. Sa société forme régulièrement des apprentis. En général, les apprentis passent une semaine à l'école et trois semaines en entreprise.

L’artisanat, enjeu national

Il l'a annoncé. Le gouvernement veut faire de l'apprentissage un "enjeu national". Un projet de loi est attendu pour le printemps 2018. Pour le président de la chambre des métiers et de l'artisanat pour le nord Franche-Comté, tout le monde doit s'investir pour remettre les jeunes et les entreprises au coeur du dispositif. Tout le monde y compris l'éducation nationale. « Il y a un discours officiel de l’éducation nationale qui dit que l’apprentissage existe et qu’ils en tiennent compte mais on a encore des gens qui freinent. Ne connaissant pas eux-mêmes l’apprentissage, ils ont l’impression d’abandonner les gamins au monde du travail. Mais ils finissent par les abandonner deux, trois ans plus tard avec des diplômes qui leur servent à rien » appuie Christian Orlandi. L’artisanat est un ascenseur qui fonctionne selon le représentant des artisans qui demande aussi une revalorisation des salaires des apprentis qui ne dépassent pas le smic. Il faut aussi valoriser les « stages découvertes » qui permettent à des lycéens et même à des collégiens de passer deux à trois jours dans une entreprise.

Les artisans veulent des actes

« Tout le monde doit s’impliquer. Etat, Chambre des métiers, d’industrie, …Moi, un professionnel que j’arrête pour former, ce sont des heures que je perds. Il faut trouver des solutions financières. Aujourd’hui, le manque existe, donc aidez-nous » conclut Pascal Deichelbohrer.