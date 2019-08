Trophée des champions : le Stade Rennais a la cote en Chine

Rennes, France

C'est un petit groupe qui s'avance vers les trois Rennais réunis pour l'occasion dans une salle du stade universitaire de Shenzhen. Ils sont impatient de pouvoir leur serrer la main et parler avec eux. En attendant, ils prennent en photos le défenseur Damien Da Silva, le milieu de terrain Clément Grenier et l'attaquant Romain Del Castillo qui posent devant un grand panneau rouge et noir aux écritures chinoises.

Tous les supporters chinois se pressent pour prendre en photos les joueurs du Stade Rennais. © Radio France - Alexandre Frémont

Tous les trois se sont initiés aux jongles avec un volant. Une activité typique de Chine et surtout de Shenzhen, organisée ce jeudi après-midi avec des professionnels de la pratique. Une occasion pour la bonne trentaine de supporters Chinois de mieux les connaître avant le Trophée des champions. Mais visiblement, quand on leur pose la question, les Chinois savent déjà tout des Rouge et Noir !

L'événement a duré une petite demi-heure. © Radio France - Alexandre Frémont

"Tout le monde aime le beau jeu et Rennes en produit beaucoup"

Léon, la vingtaine, est un fan inconditionnel de la Ligue 1. Il suit tous les matchs, fait des résumés vidéos et des papiers des rencontres qu'il regarde. Originaire de Shenzhen, il ne supporte pas un seul club mais s'intéresse surtout au beau jeu et visiblement le Stade Rennais fait parti de ses équipes favorites. Pourquoi ? "Parce que _leur saison dernière est incroyable_", estime Léon. "Ce sont les vainqueurs de la Coupe de France contre le PSG, ils sont allés loin en campagne européenne en battant le Bétis et Arsenal à l'aller. Je suis fan et c'est dommage d'avoir perdu avant les quarts. On sait que Rennes produit du beau jeu donc c'est pour ça qu'on les suit je pense".

Il connaît pratiquement tout l'effectif du Stade Rennais, à commencer par l'entraîneur : "c'est le fils de l'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France", dit Léon en souriant. "Après, il y a Clément Grenier, l'ancien Lyonnais, Ismaïla Sarr, qui court très vite et qui est très bon, Mbaye Niang, son compatriote qui jouait avant au Milan AC, un défenseur algérien (Bensébaïni)..." Et on pourrait le laisser parler une heure comme ça tellement il est incollable sur le club.

Jianzi et applaudissements

Le temps d'une brésilienne exécutée avec une sorte de volant de badminton, le Jianzi (un des sports très pratiqués en Chine et surtout à Shenzhen), les joueurs du Stade Rennais sont applaudis et félicités. C'est ensuite au tour de certains participants à l'activité de se joindre à eux pour jouer. Tout se passe dans une bonne ambiance et on peut même dire que ce sont les Chinois qui apprennent aux Rennais comment jouer.

"Moi je ne suis jamais venu en Chine donc c'est vrai que pour l'accueil ils sont vraiment géniaux, très chaleureux et très respectueux donc c'est vrai que c'est agréable", sourit Damien Da Silva, étonné de voir un tel enthousiasme pour son équipe. "Moi ça ne m'étonne pas parce qu'on sait qu'ici _ils aiment bien le foot donc oui ils nous connaissent forcément_", rebondit Romain Del Castillo.

Tous ont ensuite pu poser près de Da Silva, Grenier, Del Castillo et Edmilson, un des ambassadeurs de la LFP. © Radio France - Alexandre Frémont

On verra bien dans les tribunes du stade universitaire de Shenzhen vers qui le cœur des supporters chinois balancera ce samedi après-midi. "Ce n'est pas le plus important les tribunes, c'est sur le terrain que ça se passe", tranche Del Castillo.

Le rendez-vous est pris ce samedi après-midi 13 h 30 heure française, 19 h 30 heure locale.