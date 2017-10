Trophée Rose des sables : deux infirmières de l'hôpital Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand sur les pistes marocaines

Deux jeunes infirmières de l'hôpital Gabriel Montpied, à Clermont-Ferrand, participent à l'édition 2017 du Trophée Rose des sables. Ce rallye emmène 150 équipages de femmes au Maroc. Elles vont parcourir 6000 kilomètres, mais elles vont aussi venir en aide à des associations.

Elles ont 30 ans toutes les deux, elles ont le même métier, et elles ont eu la même envie : partager une aventure sportive et humanitaire. Charlotte Geindre, infirmière anesthésiste au bloc opératoire de l'hôpital Gabriel Montpied et Fantine Ruat, infirmière en réanimation dans le même établissement, forment l'un des 150 équipages du Trophée Rose des sables. C'est un rallye solidaire, 100 % féminin. Les jeunes femmes descendent à Biarritz, ce mercredi, avant de rallier Algésiras, en Espagne. Vendredi, elles effectueront la traversée vers le Maroc.

Deux amies qui se connaissent par coeur

Charlotte et Fantine se sont connues sur les bancs de l'école d'infirmière en 2005. Depuis, elles ont appris à se connaître. Les deux amies ont passé des vacances ensemble et elles partagent les mêmes valeurs. "Cela correspond à un moment où nous sommes disponibles. Peut-être le passage de la trentaine" explique Charlotte tout sourire. Il y a 15 mois, elles ont créé une association et elles ont organisé des événements pour réunir les 18000 euros nécessaires. Pas de préparation physique particulière, en revanche une préparation à la conduite du 4x4, à la navigation et à la mécanique. "On a du stress qui monte, on a hâte !". Quoi qu'il arrive, elles savent qu'elles pourront compter l'une sur l'autre, en cas de problème.

Une aventure humanitaire

Le Trophée Rose des sables n'est pas n'importe quel rallye. Tous les équipages vont soutenir des causes humanitaires. Nos deux jeunes infirmières apportent leur aide à la Croix Rouge, à la lutte contre le cancer du sein et à "Enfants du désert", une association marocaine. Elles ont entassé dans leur coffre une trentaine de kilos de denrées alimentaires ainsi que du matériel scolaire et d'hygiène, notamment des brosses à dents et du dentifrice. Au Maroc, elles animeront un atelier prévention dans une école.

"La Volcaminette" baptisée par les enfants du service pédiatrie de l'hôpital Estaing © Radio France - Dominique Manent

"La Volcaminette" parrainée par le service pédiatrie de l'hôpital Estaing

Le 4x4 de Charlotte et Fantine porte le joli nom de "Volcaminette". Ce sont les enfants hospitalisés au service pédiatrie de l'hôpital Estaing qui l'ont choisi. "Parce qu'elles sont des filles et parce qu'on est au pays des volcans" confie Marie, une jeune patiente. "Je voudrais être une petite souris pour voir comment elles vont se débrouiller" ajoute la jeune fille. Tous les jours, les infirmières enverront des messages aux enfants via internet, pour qu'ils partagent leurs émotions. Retour prévu à Clermont-Ferrand le 25 octobre.