Trottinettes électriques : avant de sanctionner, la police de Châteauroux fait de de la prévention

Les trottinettes électriques sont de plus en plus nombreuses dans les rues de Châteauroux. Problème : les conducteurs de ces engins, qui peuvent aller jusqu'à 25 km/h, ne respectent pas toujours le code de la route. Pour sensibiliser les utilisateurs, les policiers castelroussins ont organisé une opération de prévention routière ce mercredi 6 avril. Les policiers se sont notamment postés au rond point du Bombardon et place Gambetta. Le but : faire de la pédagogie auprès des usagers.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

Les engins doivent être assurés

"Vous savez que c'est interdit de circuler sur les trottoirs avec ce type d'engin ?", interroge un policier. "Je ne savais pas du tout", répond étonné un conducteur de trottinette électrique. Pour ce type d'infraction, l'amende est de 135 euros. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de contraventions, un simple avertissement.

Avec cette opération de prévention, la police veut rappeler aux usagers les règles de bonne conduite. "Il faut une assurance civile, c'est obligatoire, il faut aussi un éclairage à l'arrière et un système de freinage qui fonctionne", prévient Stéphane, un policier municipal.

Il faut également être âgé de 12 ans minimum, être seul sur l'engin et ne pas porter d'écouteurs. La vitesse est, quant à elle, limitée à 25 km/h. "Pas plus de 25, au-dessus, c'est considéré comme un deux-roues motorisés, si la trottinette va à plus de de 25 km/h, c'est qu'elle est traficotée", assure le policier.

"Souvent, les usagers sont à plusieurs sur la trottinette, c'est totalement illégal" - Stéphane, policier municipal Copier

Des accidents en hausse

Les policiers sont particulièrement attentifs à la vitesse des appareils. Beaucoup d'usagers roulent trop vite, notamment les jeunes. "Beaucoup de jeunes roulent avec ce dispositif mais ils ne sont pas formés, contrairement à un scooter, le BSR n'est pas nécéssaire, c'est dommage, ça leur aurait permis d'avoir une formation", regrette Stéphane.

Le policier est de plus en plus fréquemment confronté à des accidents de trottinettes électriques. "L'autre jour, on suivait un jeune qui n'arrivait plus à s'arrêter, il a grillé le feu et fonçait tout droit, raconte-t-il. En fait, il avait déconnecté le frein, heureusement qu'il n'y avait pas de voiture dans l'autre sens, sinon il y aurait eu un accident".

Mais attention, si cette fois-ci, les policiers se contentent de faire de la prévention, la prochaine fois, place à la répression. "On essaie de faire passer un message mais ce sera la seule opération à sens pédagogique, c'est un avertissement avant la punition, comme à l'école", avertit le capitaine Rolland. Et les punitions peuvent être salées, jusqu'à 1.500 euros d'amende pour une trottinette débridée.

La police a également distribué des flyers avec les règles de bonne conduite.