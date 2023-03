Trottinettes électriques : certains parisiens déplorent "un manque d'information" sur la votation

Tous les Parisiens inscrits sur les listes électorales avant le 3 mars dernier sont invités à s'exprimer ce dimanche pour décider de l'avenir des trottinettes électriques en libre-service dans la capitale. Mais encore faut-il être au courant du scrutin... Malgré son casque vissé sur la tête et sa trottinette électrique en main, Nina s'interroge lorsqu'on lui demande si elle compte se déplacer aux urnes : "Qu'est ce qu'il y aura dimanche ? Quelle élection ?".

Les plus précautionneux comme Blandine prennent quelques instants pour lire en détails une affiche collée sur un panneau près de la mairie du XIIIe arrondissement. La jeune femme se dit "au courant" du scrutin mais avoue "avoir complètement oublié la date. Si je n'étais pas passé devant le panneau, je ne serais pas allée voter".

Ni procuration, ni vote par internet

Sur ce dossier, "on manque d'information de la part de la mairie, poursuit-elle, on pourrait nous envoyer un mail ou un texto, on en a bien reçu pendant la présidentielle alors pourquoi pas là ? J'ai toujours pensé que c'était quelque chose d'assez confidentiel comme le sujet est très tendu à Paris. Peut-être que le faire discrètement, ça évitera aux gens de venir voter... pour ou contre !"

Pour s'exprimer, il faudra se déplacer aux bureaux de vote : les procurations et le vote en ligne ne sont pas autorisées. Une fois sur place, une pièce d'identité sera demandée pour pouvoir glisser son bulletin dans l'urne. "Quel besoin de montrer son identité pour un sujet comme des trottinettes électriques ?", se demande David, "ça se comprend pour des présidentielles pour éviter les votes fantômes, mais là ça aurait été beaucoup plus efficace de faire ça par internet, les gens auraient pu voter de chez eux".

Un lieu de vote a été déterminé pour chaque arrondissement (excepté le 16e, avec deux sites), le plus souvent dans les mairies . Ouverts à partir de 9h dimanche matin, les bureaux fermeront à 19h.