Trottinettes électriques : la police de Marseille veille au respect des nouvelles réglementations

20 accidents provoqués par des trottinettes électriques en 2019 dans les Bouches-du-Rhône dont certains ont été très violents.

Alors depuis octobre dernier et suite au boum de ces engins dans les métropoles, une réglementation spécifique a été adoptée. Reste encore à faire respecter ces nouvelles lois...

A Marseille, la police effectue des contrôles ponctuels pour rappeler à l'ordre voire sanctionner les usagers.

Il n'a pas fallu attendre longtemps, au croisement de la rue de Rome, pour voir déferler des dizaines de trottinettes sur les voies du tramway. Parmi les conducteurs imprudents, les policiers interpellent Sacha. Arrêt du véhicule et contrôle des papiers d'identité....

On ne savait pas

"Vous ne savez pas qu'il y a un code de la route pour ça maintenant ?", demande le policier. Sacha n'est pas au courant : "Moi je pensais qu'on avait le droit d'être sur les voies de tram vu qu'on a pas le droit d'être sur les trottoirs..."

Et bien non ! Depuis le 23 octobre, les voies de tramway et de bus sont formellement interdites. Le trottoir est autorisé à condition de limiter sa vitesse en dessous des 6 km/h.

Il est également conseillé - mais pas obligatoire - de porter un casque et un gilet réfléchissant.

La plupart des amendes s'élèvent à 35 euros. Certaines sont majorées jusqu'à 135 euros, c'est le cas si vous transportez un enfant mineur sur votre trottinette électrique en pleine circulation.