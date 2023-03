Trottinettes électriques : le mode d'emploi pour aller voter

La mairie de Paris organise les derniers préparatifs dans les bureaux de vote situés dans les mairies de chaque arrondissement parisien. Elle attend les habitants de la capitale dimanche 2 avril, de 9h à 19h, pour qu'ils tranchent: "Pour ou Contre les trottinettes en libre-service à Paris".

Comment ça marche ?

Il faut être inscrit sur les listes électorales municipales avant le 4 mars 2023. Chaque habitant parisien doit se rendre dans la mairie de son arrondissement (dans l'écrasante majorité des cas), qui correspond à son adresse d'inscription sur les listes électorales :

1er arrondissement : QJ - Quartier Jeunes - 4, place du Louvre 2e arrondissement : La Fabrique de la Solidarité - 8 rue de la Banque 3e arrondissement : Mairie de Paris Centre - 2, rue Eugène-Spuller 4e arrondissement : Académie du Climat - 2, place Baudoyer 5e arrondissement : Mairie du 5e arrondissement - 21, place du Panthéon 6e arrondissement : Mairie du 6e arrondissement - 78, rue Bonaparte 7e arrondissement : Mairie du 7e arrondissement - 116, rue de Grenelle 8e arrondissement : Mairie du 8e arrondissement - 56, boulevard Malesherbes 9e arrondissement : Mairie du 9e arrondissement - 6, rue Drouot 10e arrondissement : Mairie du 10e arrondissement - 72, rue du Faubourg Saint-Martin 11e arrondissement : Mairie du 11e arrondissement - 12, place Léon-Blum 12e arrondissement : Mairie du 12e arrondissement - 130, avenue Daumesnil 13e arrondissement : Mairie du 13e arrondissement - 1, place d'Italie 14e arrondissement : Annexe de la mairie du 14e arrondissement - 12, rue Pierre-Castagnou 15e arrondissement : Mairie du 15e arrondissement- 31, rue Péclet 16e arrondissement : Gymnase Henry-de-Montherlant - 32, boulevard Lannes (pour les électeurs des quartiers Chaillot, Muette et Porte Dauphine) / École du Parc des Princes - 1, rue du Sergent-Maginot (pour les électeurs du quartier Auteuil) 17e arrondissement : Mairie du 17e arrondissement - 18, rue des Batignolles 18e arrondissement : Mairie du 18e arrondissement - 1, place Jules-Joffrin 19e arrondissement : Gymnase Jean-Jaurès - 87, avenue Jean-Jaurès 20e arrondissement : Mairie du 20e arrondissement - 6, place Gambetta

Uniquement deux bulletins sont mis à disposition des Parisiens. © Radio France - Simon Cardona

Une fois sur place, il faut présenter sa carte d'identité, puis prendre une enveloppe et les deux papiers disponibles, se rendre à l'isoloir, faire son choix, ensuite voter et émarger. Pas de grandes différences avec un dimanche d'élection classique, même si les électeurs sont classés cette fois-ci en ordre alphabétique, et qu'il n'y a pas besoin d'amener sa carte électorale : "On n'aura pas à tamponner de carte d'électeur parce que c'est une votation citoyenne et non un scrutin électoral", confirme Jennifer Leunis, agent à la Ville de Paris, elle va superviser le bureau de vote numéro 8 à la mairie de Paris Centre.

La mairie préfère ne pas se prononcer sur la participation

Au total, 1.270 personnes sont mobilisées pour ce vote parisien dimanche 2 avril, des agents du service public rémunérés par la mairie de Paris : 230 euros brut pour un agent de vote, 320 euros brut pour le responsable d'un bureau de vote. "Les agents ont une amplitude horaire de 8 h à 20 h, voire 21 h" en fonction du nombre d'enveloppes à dépouiller, précise Jennifer Leunis, qui devra aussi ranger le bureau de vote en fin de journée. La mairie de Paris explique pour l'instant n'avoir pas d'idée sur le coût global de cette journée de vote.

Mais combien de personnes vont se déplacer ? Car impossible de voter par procuration ou par internet. Personne à la mairie ne veut surestimer ou sous-estimer ce scrutin très critiqué par les trois entreprises , Lime, Dott et Tier, qui proposent actuellement des trottinettes en libre-service dans la capitale .

"On n'a pas de pourcentage en tête". Boris Jamet-Fournier, conseiller de Paris, botte en touche quand on lui demande un taux de participation acceptable pour la mairie de Paris. "Là, on fait quelque chose de totalement neuf, donc on n'a pas d'idée, ni d'objectif. Bien sûr, la participation doit être la plus forte possible. Donc, on va se donner les moyens de faire que le plus grand nombre de Parisiens puisse s'exprimer et on avancera suite aux résultats".

À comprendre qu'Anne Hidalgo, qui ne souhaite pas prolonger le contrat des 3 opérateurs actuels , reconnaitra coûte que coûte les résultats du scrutin dévoilés dans la soirée de dimanche.