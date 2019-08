Trottinettes électriques : plus de réglementation pour plus de sécurité

Le Mans, France

Les trottinettes électriques se sont multipliées, ces derniers mois, au Mans. Leurs conducteurs ont des comportements plus ou moins dangereux. Certains ont un casque, d'autres pas. Quelques uns roulent avec leurs écouteurs enfoncés dans les oreilles. Kévin, 30 ans, prend sa trottinette électrique chaque jour pour aller travailler, depuis deux mois, parce qu'il n'a plus son permis. Il met un casque et porte un sac à dos avec un clignotant, relié en bluetooth à sa trottinette, pour indiquer quand il tourne.

Et pourtant, cela ne lui suffit pas à parer tous les dangers de la route. "Là, ce midi, je me suis fait couper la route deux fois", raconte-t-il. "Il faut faire gaffe." Le problème c'est qu'il n'y a pas de place définie pour les trottinettes électriques dans la ville. Lui, roule "principalement sur les bandes cyclables", mais aussi sur la chaussée. Par exemple, quand il doit tourner à gauche.

Les trottinettes électriques interdites sur la voirie publique, en théorie

Selon le site internet du Service public, "son utilisation est interdite sur les voiries publiques (trottoir, voie de circulation ou piste cyclable)". Elle ne pourrait donc qu'être utilisée sur les routes privées. Mais dans la pratique, la circulation de ces engins n'est pas punie par la loi. Seul un "comportement dangereux mettant délibérément la vie d'autrui en danger peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende", d'après l'administration française. En octobre dernier, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, avait interdit leur circulation sur les trottoirs. Une mesure bien accueillie par les piétons manceaux. L'usage de la trottinette électrique et d'autres nouveaux engins de déplacement personnel (DEP) devrait entrer dans le code de la route en septembre.

Alexis, responsable de rayon au Décathlon de la Chapelle-Saint-Aubin, est favorable à un encadrement plus strict des déplacements en trottinettes. "On est un petit peu dans le flou, on ne sait pas trop encore ce qu'il faut leur conseiller [aux clients], s'il faut aller sur les pistes cyclables, s'il faut aller sur la route", explique le vendeur. Il leur recommande de privilégier les pistes cyclables, comme les trottinettes sont bridées à 25 km/h. Alexis espère que la loi mobilité, débattue à l'Assemblée nationale du 2 au 4 septembre précisera clairement les droits et les devoirs des usagers de trottinettes.