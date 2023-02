Trottinettes électriques : Quelles solutions pour lutter contre le stationnement anarchique à Marseille ?

Impossible pour les Marseillais de ne pas les voir : les trottinettes en libre-service sont partout dans les rues de la Cité Phocéenne et elles sont bien souvent stationnées de manière anarchique. Sommés par la mairie de trouver une solution, les trois opérateurs qui louent des trottinettes en libre-service à Marseille reviennent avec plusieurs propositions.

Davantage de contrôles d'identité

"On remarque que souvent les personnes qui fraudent sont celles qui garent mal leurs engins", explique-t-on chez Voï, un opérateur qui fait circuler 1500 trottinettes à Marseille. L'identité des utilisateurs sera donc davantage contrôlée, notamment pour éviter que les mineurs en utilisent.

Travail sur les emplacements pour trottinettes électriques

Autre moyen d'action : la surveillance des emplacements dédiés au stationnement des trottinettes, souvent saturés. "Nous mettre en place des jauges sur les emplacements et augmenter nos effectifs ce qui permettra de travailler sur les parkings et s'assurer que chaque place est correctement organisée et qu'il n'y ait pas de véhicule mal garé ou éparpillé", explique Kévin Holzberger, le directeur des opérations de Lime, qui exploite 1500 trottinettes à Marseille.

Dans les 8 premiers arrondissements "nous allons supprimer toutes celles qui ne sont pas marquées et nous n'aurons plus que des places de stationnement peintes au sol", détaille le directeur des relations publiques de Voï, qui compte aussi sur l'appui de la Ville de Marseille "30% des places marquées au sol sont occupées par des voitures ou des deux roues, cela fait aussi partie du problème et la mairie devrait nous aider sur le sujet".

Un comité de suivi est mis en place par la mairie pour vérifier l'efficacité de ces mesures.