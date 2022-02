Trou rue Desfriches à Orléans : la mairie annonce un retour à la normale avant la fin de semaine

Depuis le vendredi 4 février dernier, une cavité crée l'inquiétude dans le quartier Bourgogne à Orléans. Celle-ci se situe rue Aignan-Thomas Desfriches, au niveau du n°2, et elle s'est élargie de plus de 80 centimètres en quelques jours, atteignant une trentaine de centimètres de profondeur. A quelques dizaines de mètres de l'affaissement majeur de la rue de Bourgogne, cette cavité a été prise au sérieux par la mairie d'Orléans, même si les deux événements ne semblaient pas avoir de lien entre eux.

Sécuriser le site et identifier l'origine du phénomène

La mairie d'Orléans assure que ses services se sont mobilisés rapidement pour sécuriser le site, et des investigations ont été menées pour identifier l'origine du phénomène. Un temps envisagée, l'hypothèse d'une fuite d'eau a été écartée. "Cette excavation est due à la décompression des sols" explique la mairie d'Orléans dans un communiqué. "Il y a eu des infiltrations au niveau des jointures, et certainement des galeries formées par des rats, aperçus à proximité".

L'entreprise en charge des travaux va donc intervenir rapidement pour purger la zone et combler la chaussée, et la réouverture totale de la rue Aignan-Thomas Desfriches à la circulation est prévue ce vendredi 11 février. Une attention particulière avait été portée à la définition de la zone de bouclage, explique la mairie d'Orléans, pour pénaliser au minimum les riverains, et garantir l'accès au fleuriste installé dans cette rue.