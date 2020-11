Troud, l'un des dessinateurs caricaturiste de Ouest France revient sur la liberté d'expression

Rentrée scolaire ce lundi sous fond de confinement et d'hommage à Samuel Paty. Dans ce contexte d'attentat et de confinement, nous lui avons demandé son regard sur cette période.

Fabrice Tourmez, alias Troud a commencé à dessiner dans les années 90. Aujourd'hui, il travaille à la fois pour le quotidien régional Ouest France et a aussi un blog dans lequel il publie de nombreux dessins.

On a l'impression qu'il faut se justifier

Quand il a commencé à travailler dans les années 90, c'était beaucoup plus simple. "Je ne me posais pas trop questions" souligne Troud. "Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut toujours se justifier. En fait, j'essaye d'être le plus clair possible dans mes dessins, parce que je me suis aperçu qu'il y avait plein de personnes qui ne comprenaient pas le dessin de presse et la caricature. Certains cherchent aussi la petite bête et d'autres veulent tout simplement attaquer".

Il faut rappeler qu'un dessinateur ne peut pas faire tout ce qu'il veut et qu'il y a des lois. Un dessinateur ou un organe de presse peut être poursuivi.

L'un des dessins de Troud sur son blog - @troud

Bilan après cinq ans après les attentats de Charlie

"Il faut toujours rappeler que les lois sur la presse existent et qu'il y a un cadre légal" déclare Troud. "Le dessin de presse, c'est juste un point de vue. Après, on a le droit de ne pas être d'accord, maisaprès, mois par exemple, je n'oblige personne à manger un plat qu'il n'aime pas ! Si on n'aime pas le dessin de presse, on ne le regarde pas".

Troud va continuer à intervenir en milieu scolaire. C'est très important pour lui d'expliquer aux jeunes comment il travaillent et de leur éveiller l'esprit sur les libertés. Il faut éduquer les jeunes aux médias et à l'image.