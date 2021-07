Troupes de Montagne : Le Général De Courrèges quitte les Alpes pour prendre la direction de St-Cyr-Coëtquidan

14 juillet spécial pour le Général Hervé de Courrèges. Sa prise de fonction à St-Cyr, en Bretagne est le 1er août, il n'est resté qu'un an à la tête de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne, dans les Alpes. Ses troupes ont été essentiellement projetées au Sahel et sur l'opération Sentinelle.

Un an seulement et puis s'en va : le général Hervé de Courrèges quitte les Alpes à la fin juillet pour prendre la direction de l'école de Saint-Cyr-Coëtquidan, en Bretagne, le 1er aout prochain. Ce 14 juillet est donc un peu particulier pour ce passionné de ski de fond qui était arrivé dans les Alpes en provenance d'Alsace.

Confinements, Covid-19, Opération Sentinelle, et bien sûr Barkhane au Sahel : les troupes de montagne ont été particulièrement déployées ces derniers mois. Comme le symbole d'une armée qui se met en mouvement et qui poursuit sa mue pour être en phase avec les défis du XXIe siècle.

France Bleu : Avez-vous des regrets de partir si vite ?

Hervé de Courrèges : "Regrets parce que je pars très vite, beaucoup plus vite que je l'aurais souhaité, mais effectivement, les deux sentiments qui m'animent avant ce départ, c'est à la fois de la fierté et aussi de la gratitude. Fierté pour tout ce que nous avons su réaliser. Et gratitude pour tous mes subordonnés qui auront remarquablement su relever les défis que je leur avais confiés. Gratitude à l'égard de mes chefs qui m'avaient confié ce commandement, et qui m'envoient sous d'autres cieux et gratitude à l'égard de la population et de toutes les autorités que j'ai fréquenté ici ou nos partenaires territoriaux, départementaux, de la ville de Grenoble. Très nombreux. J'ai appris à les découvrir et que malheureusement je quitte trop tôt".

C'est une opportunité importante, Saint-Cyr. De toute façon, on ne refuse pas dans l'armée ?

On ne refuse pas les missions, on est là pour servir avant tout. On sert, on sert là où on nous envoie dans une mission et je considère qu'effectivement, on me confie une très, très belle mission, celle de commander l'école de formation de tous les officiers de l'armée de terre. Je vais former des officiers qui vont servir pour certains d'entre eux pendant 30 ans sous les armes. C'est une responsabilité éminente qui m'est confiée et avec une jeunesse tout à fait extraordinaire. Donc, j'attends avec impatience ce nouveau défi.

C'est justement ce qui a constitué votre mission ici aussi, accompagner la transition dans l'armée de terre, notamment la transition technologique.

Oui, notre armée est tout à fait à l'image de la société. D'ailleurs, elle en porte les armes. Cette armée, elle se transforme au travers des menaces, en fonction des menaces auxquelles la Nation est confrontée. Donc, on sait que ces menaces, elles ont été pendant assez longtemps des menaces plutôt de nature terroriste. Elles le demeurent sur le territoire national. Elles le demeurent aussi à l'extérieur, puisque les soldats que nous engageons à l'extérieur sont dans ce qu'on appelle la "Défense de l'Avant", la lutte contre le terrorisme, loin des mers, pour nous protéger contre une menace qui pourrait nous arriver. Mais aussi, elle se prépare à tout autre chose, c'est-à-dire des conflits peut-être plus sérieux, de nature de haute intensité, comme disent les militaires face à un ennemi qui pourrait avoir des capacités équivalentes aux nôtres et qui nécessite un entraînement et des capacités différentes.

C'est un horizon différent pour notre armée, par rapport à il y a dix, quinze, vingt ans.

Oui, on voit que le monde bouge. On voit qu'il y a un retour de la conflictualité, un retour d'un certain nombre de Nations qui n'hésitent pas à user de la force pour imposer leurs intérêts. Une certaine volonté de prédation sur des ressources naturelles qui deviennent de plus en plus limitées et dont les gens veulent la possession. Et quand on observe ce monde qui bouge autour de nous, le militaire a le devoir singulier de se préparer, à savoir défendre les intérêts de la France où qu'ils se trouvent, que ce soit des intérêts économiques ou de valeurs, tout particulièrement pour défendre notre beau pays .

Quels sont aujourd'hui les enjeux de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne ?

Ici, j'en vois trois. Le premier, c'est tout d'abord de réaliser la mission que nous sommes actuellement en train de mener. Engagés en opérations extérieures à hauteur à peu près de 1200 soldats, je n'oublierai pas les moins de 200 soldats qui servent aussi sur le territoire national pour nous protéger contre la menace terroriste. Donc, cette mission est en cours. Elle s'achèvera vraisemblablement à l'automne. C'est le premier enjeu, c'est d'être complètement dans cette mission de protection de nos concitoyens au-delà des mers ou sur le territoire national. Le deuxième enjeu, c'est la transformation capacitaire, c'est à dire accueillir les nouveaux équipements comme le 13e Bataillon de Chasseurs Alpins en a accueilli actuellement à Chambéry, des véhicules de type Griffon. Mais tout cela aussi s'accompagne d'une transformation sur les systèmes d'information. C'est toute une transformation importante des équipements de l'armée de terre qui va se jouer. Le troisième enjeu, c'est bien sûr aussi d'accueillir dans nos rangs une jeunesse importante puisque à peu près le volume de recrutement dans une brigade comme la mienne, c'est mille soldats, garçons et filles par an, à accueillir, à instruire pour qu'ils servent aussi ces armes et d'entretenir toujours cette jeunesse qui se dévoue au service du pays avec beaucoup de dynamisme et d'allant.

Vous parlez du Mali. Il y a eu des soldats de la 27e morts là-bas. Il y a une situation éminemment compliquée. Est-ce qu'au moment où le président dit "on va redimensionner notre intervention là-bas", il y a des sentiments mêlés ? Les soldats de chez nous, ont beaucoup donné. Et la situation, évidemment, est loin d'être stabilisée.

Dans ce domaine. On sait bien que malheureusement, dans ce territoire très vaste qu'est le Sahel qui comprend cinq pays, la situation. La solution n'est pas exclusivement militaire, elle est dans le domaine du développement, donc il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de sécurité sans développement. Les militaires apportent la sécurité. Enfin, tout du moins, tentent de la porter dans un pays, dans un territoire très vaste. Ils ne doivent pas avoir d'états d'âme dans le domaine. Ils font la mission pour laquelle ils ont été envoyés. Ils essaient effectivement d'éradiquer les groupes terroristes qui se nourrissent de la pauvreté ou des problèmes internes de chacun de ces pays en termes de gouvernance ou de développement. Quant à eux, effectivement, ils donnent toute leur énergie. Comme vous le disiez, la 27e brigade d'infanterie de montagne a perdu des soldats par le passé. Au moment où vous me posez cette question, j'ai une pensée particulière pour nos sept derniers soldats blessés très récemment dans la bande sahélo-saharienne de commandos-montagne et cinq autres soldats qui ont été blessés, qui sont toujours dans l'ombre des cérémonies puisqu'il n'y a pas de cérémonie particulière pour ceux qui sont en train de se reconstruire dans leurs familles. Je pense fortement à eux et j'espère que tous les soldats que j'ai engagés là-bas, préparés et engagés, reviendront en octobre avec le sentiment d'avoir accompli une belle mission.

Dans les prochains mois, même si les choses vont se redimensionner, on a encore des gens qui vont aller au front.

Oui, on est en train d'achever ce qu'on appelle les les rotations en opération. C'est-à-dire que tout cela fait l'objet d'un certain nombre de noria de déplacements d'aéronefs qui déplacent nos soldats, les ramènent chez eux ou les envoient là-bas. Donc, on va avoir encore quelques départs. Dans certains pays du Sahel très prochainement, de toute façon, on a un flux régulier de soldats qui s'y engagent, notamment nos commandos-montagne qui sont engagés depuis 2013 en bande sahélo-saharienne. Ou alors quelques soldats spécialistes qui honorent les missions, par exemple dans la maintenance ou dans les télécommunications.

La 27e, elle a aussi d'autres projets ?

Voyez, comme je vous le disais, notre armée, il est absolument indispensable qu'elle soit totalement connectée à la Nation. Cette armée, elle doit entretenir des liens. J'observe, et ça a été une des grandes satisfactions que les troupes de montagne sont très bien intégrées dans leur bassin alpin. Mes prédécesseurs, le général Givre et ses prédécesseurs avaient instruit un certain nombre de partenariats avec l'Université Grenoble-Alpes, avec le CEA, avec aussi d'autres partenaires industriels ou économiques. Nous avons des partenariats avec les grandes équipes de sport de la région grenobloise. Nous avons tout ce tissu de relations qui nous connecte avec la société. Alors certes, cette année, en raison de la pandémie, il a fallu malheureusement un peu en rabattre quant à nos objectifs dans le domaine. Mais ce n'est que partie remise. Et j'observe finalement que toutes les personnes qui avaient été en contact avec les brigades conservent toujours un lien avec celles-ci et cherchent en permanence à pouvoir relancer au plus tôt ces partenariats qui, à mes yeux, sont absolument indispensables. Voyez ce mardi matin, j'ai été fêter le 14 juillet à la mairie de Vienne, dans la ville de Vienne, au nord de notre département, où les militaires sont un peu moins présents pour bien montrer qu'on doit être sur l'ensemble du territoire du département. Je serai ce soir à Grenoble pour bien montrer que l'armée française est bien sur l'ensemble de son territoire.