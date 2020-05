"On trouve vraiment n'importe quoi dans les poubelles jaunes de la métropole de Tours, en ce moment"

Les masques, gants, combinaison de protection et lingettes ne se jettent ni dans les rues, ni dans la poubelle jaune. Un rappel de la direction déchets-propreté de la Métropole de Tours, qui constate de plus en plus de problèmes.

Interview de Jean-Louis Brasero, chargé de communication de la direction déchets-propreté de la Métropole de Tours Copier

Ce mercredi 27 mai, à 7H45, Jean-Louis Brasero, chargé de communication de la direction déchets-propreté de la métropole de Tours, était l'invité de France Bleu Touraine. Après plusieurs minutes consacrées aux longues files d'attentes devant les sept déchèteries de la métropole, il a évoqué le problème des masques anti-contamination jetés dans la rue :

Quelques masques jetés par terre, mais globalement les tourangeaux se comportent bien

"Des masques jetés dans les rues, il y en a. Moins que sur des images d'autres grandes agglomérations qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais _il y en a à Tours-centre et près de certains arrêts de tramway_. Il y a des gants en plastique aussi jetés par terre, mais finalement pas tant que ça. Les tourangeaux ont plutôt un bon comportement à ce point de vue là, même si c'est déjà de trop, évidemment."

"_Les agents du nettoyage doivent ramasser ces déchets à la pincette_. C'est du travail supplémentaire alors que ce n'est déjà pas évident de devoir balayer les rues avec un équipement, un masque, etc...Il faut que tout le monde fasse l'effort de garder leur masque usagé dans leur poche jusqu'à chez eux, pour le mettre dans leur propre poubelle noire, et surtout pas la poubelle jaune".

Des gants usagés, des gravats et des déchets végétaux trouvés dans les poubelles jaunes depuis la fin du confinement

"On trouve beaucoup de gants et de masques dans la poubelle jaune, alors que ce n'est pas du tout l'endroit. La poubelle jaune, c'est la poubelle du tri pour les cartons, les papiers, les bouteilles en plastique, les conserves mais depuis la reprise de la collecte sélective, _on a un taux de refus très élevé : on trouve des gants, des masques, des combinaisons, des ordures ménagères, des gravats, des déchets végétaux_. On a vraiment un grand n'importe quoi dans les poubelles jaunes, en ce moment".

Autre problème : les lingettes nettoyantes jetées dans les toilettes, qui peuvent bouger les tuyaux chez les particuliers ou bloquer les pompes des stations d'épuration. Donc, on le répète : les gants, les masques, les combinaisons de protection et les lingettes nettoyantes se jettent dans la poubelle NOIRE.